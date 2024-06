En DES2024 pondremos la IA al servicio de las pymes, las grandes corporaciones y de los ciudadanos

El impacto de la inteligencia artificial (IA) está transformando de forma significativa la actividad de las empresas: desde la eficiencia operativa, a su capacidad para analizar datos, tomar decisiones y, en consecuencia, impulsar la innovación y desarrollo de productos. Según informes de mercado de McKinsey & Company, aproximadamente el 82% de las grandes corporaciones podría estar usando la IA de alguna forma para el próximo 2025. Ello, unido al potencial que reporta a las pymes y a las administraciones públicas, sitúa esta tecnología como una de las grandes soluciones de la transformación digital actual y futura.

DES – Digital Enterprise Show, el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales volverá a Málaga del 11 al 13 de junio para compartir las últimas innovaciones que están potenciando la competitividad de las empresas en un mercado en constante evolución, con el principal protagonismo de la IA generativa.

Hemos hablado con Sandra Infante, directora de DES, que nos ha revelado las novedades de esta edición, que congregará a más de 17.000 directivos de todo el mundo, y que se prevé histórica en la capital de la Costa del Sol.

IA, Blockchain, Cloud, IoT… las empresas están embarcadas en la incorporación de las tecnologías para aumentar su rentabilidad, ¿qué novedades tendremos en DES que consoliden el evento como el mayor a nivel europeo sobre tecnologías?

Desde la experiencia de ediciones anteriores, podemos confirmar que este año DES se va a consolidar como la plataforma o enclave de referencia mundial de las tecnologías exponenciales, ya no tanto por la cantidad de voces, referencias y soluciones que aportaremos, sino por la calidad de las mismas. Vamos a contar con 592 expertos de renombre global, que aportarán sus testimonios y casos de éxito para el resto del ecosistema empresarial en distintos foros verticales. DES explorará las tendencias, retos y oportunidades que ofrecen las soluciones tecnológicas más competitivas en IA, blockchain, multicloud, analítica de datos, IoT, ciberseguridad y otras herramientas que están transformando todos los segmentos de la industria. De hecho, por primera vez, abordaremos el impacto de las tecnologías exponenciales en el entretenimiento por ser uno de los sectores precursores y que más están incentivando el empleo de la IA generativa.

Estamos en el momento culmen de la transformación digital. ¿Cuáles son los mayores retos que afrontan las empresas a la hora de aplicar las tecnologías exponenciales en sus negocios?

Sin duda, nos encontramos en una etapa de plena ebullición de las tecnologías exponenciales, con soluciones nuevas que irrumpen de forma acelerada. Las empresas tienen por delante distintos retos: uno de ellos sería la integración de las herramientas como palanca transformadora de negocio; otro, la adaptación a las nuevas regulaciones e iniciativas legales; y quizá, el más importante, la aplicación de la tecnología con responsabilidad, con una mirada ética y con un toque humano, porque de lo que se trata es de proporcionar la tecnología a la sociedad y que pueda contribuir al bienestar y desarrollo social.

Igualmente, me gustaría hacer una mención a las pymes, que a pesar de que son el motor de empleo de nuestro país, aún es un ecosistema que no se ha lanzado a aprovechar las posibilidades que brindan las herramientas digitales disruptivas del momento. De ahí que, en DES, contaremos con el foro España Pyme Digital donde les explicaremos todo lo que deben de tener en cuenta a fin de que hagan su propia transformación con éxito y descubran la influencia que tienen las tecnologías sobre sus operaciones y modelos.

La IA será la gran protagonista en el evento, ¿qué va a presentar DES con respecto a esta tecnología?

La IA está en boca de todos. Esta tecnología no solo es la revolución del momento, sino que seguirá impactando en los conceptos de negocio, procesos, equipos y en el conjunto de la sociedad en los próximos años. Precisamente por ello, la herramienta de aprendizaje automático generativo estará presente de forma transversal en la cumbre, incluso en las novedades que traemos. Y es que en esta edición hemos creado las sesiones #AI4Humanity, que estarán dirigidas por Carme Artigas, Copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. En estos debates se reunirán asesores de gobiernos, la comunidad investigadora, miembros de la esfera privada, de la sociedad civil y el mundo académico con el fin de consensuar de forma global cuáles son los riesgos y retos de la IA, darles respuesta, y sacar partido de la solución para, asimismo, conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En resumen, lo que buscamos en DES2024 es poner la IA al servicio de las pymes, las grandes corporaciones y de los ciudadanos con vistas a que todo el mundo pueda y sepa beneficiarse de las bondades y capacidades que brinda como aliada para la optimización de compañías y rutinas.

DES es un gran escenario para las voces mundiales más consolidadas del panorama tecnológico. ¿Qué grandes nombres estarán en esta edición?

Los ‘top speakers’ más relevantes del panorama mundial podrán compartir sus historias y testimonios de éxito en Digital Business World Congress, el mayor foro comunitario sobre tecnologías exponenciales. Así, contaremos con líderes de renombre como Zondwa Mandela, nieto de Nelson Mandela y presidente de Mandela Legacy Foundation, fundación que lucha por la igualdad y los derechos humanos; Wendy Hall, pionera en el desarrollo de la ciencia para la creación de la World Wide Web y experta en el comité consultor sobre IA del Gobierno de Reino Unido; Poonacha Machiah, CEO de The Chopra Foundation, y cofundador de Cyberhuman.AI, el gemelo digital de inteligencia artificial para el bienestar personal; Mark Minevich, asesor de la ONU y copresidente de AI for the Planet Alliance, organización que busca hacer frente a la emergencia climática utilizando la IA; Neil Patel, calificado por Forbes como uno de los 10 mejores especialistas en marketing; Sara García Alonso, la primera astronauta española, o Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google Research.

La zona de exposiciones también será clave. ¿Qué empresas llevarán sus soluciones a estos espacios?

La zona expositiva de DES es uno de los motores del evento donde se podrá ver desde simulaciones de realidad virtual hasta propuestas digitales que utilizan la IA a fin de conocer si un menú de un restaurante es saludable o no.

En cifras, un total de 403 firmas presentarán sus innovaciones en ‘multicloud’, ciberseguridad, blockchain, analítica de datos, automatización inteligente, hiperpersonalización, IoT o IA que están transformando el ecosistema empresarial y ayudando a las administraciones a adecuarse a la nueva era digital. Al respecto, contaremos con conocidas compañías de la talla de IBM, Oracle, Nvidia, Santander, T-Systems, Clear Channel, eBay, Eurecat, Fhios, Jirada, NP Digital, The Cocktail, Vass, Westcon o Zoho, entre muchas otras.

El evento ha vuelto a escoger Málaga para reunir a empresas, pymes, autoridades e iniciativas del sector público… ¿qué relevancia tiene la celebración de la cumbre multiespecialista en la capital de la Costa del Sol?

DES confirma una vez más su apuesta por Málaga que, además de su relevancia turística, se ha convertido en un enclave único para la innovación. La capital de la Costa del Sol ha demostrado oportunidades de negocio en un entorno global que la posiciona en el mapa mundial de los eventos tecnológicos. A ello se une su capacidad como polo de atracción de talento, y el compromiso que han mostrado tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Junta de Andalucía – Agencia Digital de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga para catapultar la ciudad como gran hub tecnológico en el sur de Europa.

¿Qué importancia tiene el networking para los visitantes que acudan a DES?

DES es una plataforma para el contacto, las sinergias, la colaboración y el networking. Los directivos que acudan, más de 17.000 tanto de la esfera privada como de la pública, podrán encontrar grandes oportunidades de estrechar lazos y de encontrar los socios tecnológicos que les ayuden a impulsar sus proyectos profesionales. Y podrán hacerlo de forma global, localizando herramientas y casos de éxito en todo tipo de industrias, desde la banca, a la movilidad, el turismo, la salud, o el entretenimiento; conectando equipos en los stands; organizando reuniones ‘one to one’, o estableciendo contactos de valor en las actividades paralelas que llevaremos a cabo.

En este sentido, algunas de ellas son los European Digital Mindset Awards, galardones que reconocen las mejores empresas que están liderando proyectos innovadores a nivel digital; los Leadership Summit, encuentros de los referentes del sector junto con autoridades institucionales y los principales stakeholders; o los Tours Tecnológicos, recorridos que tienen el objetivo de exponer las últimas innovaciones digitales a los profesionales de diferentes industrias, entre otros.

Y, ¿qué hay del ecosistema emprendedor? ¿También tendrán un hueco en DES?

Por su puesto. DES igualmente tendrá un foro dedicado al talento emprendedor, nuestro The Scale-Up! World Summit, que potenciará las propuestas tecnológicas que están promoviendo las startups en los distintos ámbitos económicos. Las empresas más disruptivas de cada sector, elegidas por un comité de expertos, podrán presentar su solución en el encuentro, además de tener la posibilidad de mostrarla en la zona expositiva de DES2024. Igualmente, serán candidatas para los European Digital Mindset Awards 2024, en la categoría de “Best Digital Disruptor Start-Up Award”, a la vez que disfrutarán de la ocasión de reunirse con posibles partners o inversores con el propósito de explicar su proyecto y que devenga escalable.