Inetum se propone cerrar el año con 2.300 contratos de perfile tecnológico, ya el pasado año creó 7.000 puestos, de los que más 2.100 fueron en España.

La compañía destacó que impulsa así la contratación en un sector, el de las TIC, que ha experimentado un crecimiento sin precedentes de las necesidades de contratación, en consonancia con la aceleración de la digitalización de las empresas y los usos digitales.

"Queremos seguir manteniendo este alto nivel de contratación: el sector lo necesita, así que estamos muy orgullosos de poder seguir creciendo y consolidándonos como empleador de referencia en el país. Más que nunca, necesitamos expertos en TI y digital que sean capaces de adaptar e integrar las mejores estrategias y soluciones en el ecosistema único de cada uno de nuestros clientes", afirmó Mónica Herrero, directora de People & Talent de Inetum en Iberia & Latam.

De hecho, en este sentido, Inetum indicó que está comprometida con ofrecer la mejor experiencia a sus profesionales, habiendo sido reconocida a este respecto con la certificación Top Employer 2023 (tanto en la categoría España como Europa), a través de una serie de programas como WOW (New Way Of Working), un modelo “híbrido y flexible” que busca combinar lo mejor de los dos mundos (teletrabajo y presencialidad), ofrecer nuevos entornos de trabajo multifuncionales y que fomenten la creatividad y la colaboración, y permitir a sus profesionales conciliar su actividad profesional y su bienestar personal.

"Nuestra prioridad es garantizar que la experiencia del talento se adapte a sus expectativas y a la realidad actual, marcando la diferencia respecto al mercado”, explica Herrero.

Ingenieros de futuro

El sector TIC experimenta un importante crecimiento en línea con la aceleración de la digitalización de las empresas y el uso diario de la tecnología digital, que repercute directamente en las necesidades de contratación.

En este contexto de evolución constante, la incorporación y fidelización de talento es primordial para Inetum, que busca “las competencias necesarias en todas las profesiones digitales, incluidas las emergentes, y con todo tipo de perfiles, a los que ofrece una gran variedad de proyectos y múltiples oportunidades gracias a su enfoque multisectorial y ultra local, que cubre toda la cadena de valor TI y digital”.

“Y en cuanto a los jóvenes talentos, Inetum cuenta con varias iniciativas enfocadas a ellos. La más destacada es la Cátedra Inetum en Negocio TI y Digitalización en la Universidad Politécnica de Madrid, en la que profesionales de la compañía imparten y colaboran en cursos y talleres especializados”, añaden desde la compañía.

Compromiso con el talento

Con este tipo de iniciativas, Inetum insistió en que busca reforzar su compromiso con el talento y formación universitaria, además de trasladar al aula la visión que demandan los clientes y la sociedad.

A lo largo de este año, ya ha sumado a su plantilla a 7 perfiles procedentes de esta Cátedra hasta el momento, con la previsión de incrementar esta cifra en los próximos meses.