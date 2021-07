Makro lanza una guía con soluciones digitales y servicios para impulsar la hostelería

Makro refuerza su apuesta para impulsar la transformación digital de bares y restaurantes con el lanzamiento de la "Guía de Soluciones Digitales y Servicios para negocios hosteleros" de la mano de 16 organizaciones colaboradoras, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la compañía ofrece soluciones propias y de terceros para guiar al hostelero en su camino de transformación digital, brindando ventajas exclusivas a sus clientes.

Entre los colaboradores de esta iniciativa se encuentran Santander, Onesite (Indra), Too Good To Go, Miss Tipsi, Cooltra, Hosteleo y Mox, entre otros.

Esta guía se enmarca dentro del proyecto Hostelería 360, una iniciativa que hizo evolucionar el modelo de negocio de Makro hacia un concepto estratégico en el que, además de seguir ofreciendo a sus clientes un amplio surtido de productos de alimentación y no alimentación para la hostelería, la compañía es también facilitadora de todo tipo de soluciones digitales y servicios para los bares y restaurantes.

La responsable de soluciones digitales de Makro, Martha Gómez, ha reconocido que el "proceso de transformación digital de bares y restaurantes es todo un reto".

"Llevamos años avanzando en el camino, pero ahora más que nunca, es fundamental que cuenten con nuestro apoyo y asesoramiento. Esta guía supone un gran paso para que nuestros hosteleros tengan una hoja de ruta para comenzar a optimizar sus negocios", ha explicado.

Acuerdos

La colaboración de Makro con estas 16 empresas busca ayudar a los hosteleros en las principales áreas de sus negocios: el impulso o crecimiento de su actividad, la gestión y optimización de su negocio y el control de los gastos que este conlleva.

En el terreno de impulso o crecimiento de su actividad, esta guía ofrece soluciones propias de Makro que ayudan a los hosteleros a hacer crecer sus negocios como Dish Order y también herramientas para la creación de página web y la gestión de las reservas.

Estos servicios se complementan con acuerdos con terceros como Cooltra, Delitbee, Haiso, o Mox, que buscan mejorar la eficienciay complementar los servicios de "food delivery" y "take away".

Por otro lado, la compañía también ofrece la posibilidad de gestionar la comunicación digital e imagen de los bares y restaurantes a través de su colaboración con Yondbee o Aplus Gastromarketing.

En el ámbito de gestión y optimización del negocio, la firma se ha acercado a servicios complementarios profesionalizados y enfocados al canal Horeca. Así, cuenta con la colaboración de Too Good To Go para reducción de la merma y disminución del desperdicio alimentario; Miss Tipsi para la organización del punto de venta del negocio, Andy para la digitalización del APPCCC, o Santander y Onesait Accounts, que ayudan en temas financieros.

Rentabilidad

Por su parte, Makro pone a disposición la solución propia, Cockpit, destinada a la administración del negocio y la búsqueda de la rentabilidad, mientras que para facilitar la gestión de los gastos habituales en el sector de la restauración, como el coste de personal y el control de suministros se ha aliado con Hosteleo o Linkers.

Por otro lado, se ha asociado con ACE para optimizar la inversión en suministros y con Licec y RZero para mejorar procesos de limpieza, desinfección y calidad.