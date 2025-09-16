Alcampo, NH Collection, Belloterra y el chef Pedro Sánchez, entre los ganadores de los Auténtica Excellence Awards 2025

En el marco de la tercera edición de Auténtica, la gran feria del producto gourmet con valores, de origen y saludable, se han entregado los Auténtica Excellence Awards 2025. Estos galardones tienen el propósito de reconocer la labor de las empresas, profesionales y organizaciones que están impulsando la transformación del sector, apostando por un modelo más respetuoso con el origen de los productos y la preservación de los recursos naturales.

Los Auténtica Excellence Awards 2025 han registrado un total de 140 candidaturas de destacados representantes de la gran distribución, retail, mayoristas, tiendas especializadas, negocios de hostelería, chefs, universidades, centros tecnológicos, productores y denominaciones de origen, quienes han sido reconocidos por su liderazgo y visión de futuro en el ecosistema de la alimentación.

Premiados con valores que apuestan por la innovación con producto autóctono

El Premio Junta de Andalucía al Chef Gastronómico del Año ha sido para Pedro Sánchez, chef que está al frente del restaurante Bagá en Jaén, y que destaca por su propuesta de alta cocina minimalista y de autor, que le ha valido una Estrella Michelin y el reconocimiento nacional e internacional. Su cocina eleva el producto local andaluz a su máxima expresión, combinando creatividad, sencillez y técnica depurada, y se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la nueva gastronomía española, llevando la identidad jiennense a lo más alto.

El Premio Ayuntamiento de Sevilla a la Apuesta de la Distribución y Retail por el Producto Premium ha recaído sobre Alcampo, con su proyecto “Cultivamos lo Bueno”, que ha sido reconocido por ofrecer productos seleccionados y responsables, respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal, basándose en valores sostenibles y duraderos. En esta categoría, han destacado otros finalistas como El Postre Honesto, una gama de tres postres ecológicos creados en colaboración con el cantante Antonio Orozco y Veritas, que se caracterizan por su bajo contenido en azúcar y su facilidad para digerir, sin perder el placer del sabor. Y también QuesoQueso, un establecimiento dedicado a los quesos artesanos locales e internacionales enfocado en la divulgación de la cultura quesera y su asesoramiento a restaurantes.

El Premio Heineken al Establecimiento de Hostelería con Valores Auténtica ha reconocido a El Poblet Restaurante, la propuesta del chef Luis Valls, con dos Estrellas Michelin, que ha desarrollado un trabajo 360º con más de 400 variedades de cítricos de la Fundación, cristalizado en el Libro de los Cítricos y en un relato gastronómico único en el mundo. En esta categoría, han quedado finalistas La Tizná, un espacio que une tienda y restaurante bajo el concepto del campo a la mesa, con una propuesta centrada en productos frescos, ecológicos y de temporada 100% andaluces; y Patio del Posadero y Posadero Bistró, en Córdoba, un proyecto íntimo con solo seis habitaciones y un pequeño bistró, donde cada detalle recupera la hospitalidad auténtica y ofrece experiencias artesanas que encarnan un lujo verdadero, vivido sin prisa y con alma.

El Premio COPE al Mejor Proyecto de Marketing y Comunicación ha reconocido a NH Collection Hotels & Resorts por la celebración del 10º aniversario de la marca a lo largo de 2025. Para conmemorar este hito, la compañía ha colaborado con 10 chefs Estrellas Michelin en 10 de sus hoteles alrededor del mundo para crear la Signature Breakfast Constellation Edition, una iniciativa que pone en valor uno de los pilares fundamentales de la marca: la gastronomía. Las dos iniciativas que se han quedado a las puertas del galardón han sido la campaña «Los mercados viven» de METRAE, donde los productos frescos cobran vida para transmitir con humor y cercanía los valores del comercio local; y EROSKI, con una estrategia 360º de desarrollo regional que apoya a productores, fomenta el consumo de proximidad y conecta emocionalmente con el cliente a través de activaciones multicanal, campañas en idioma local y contenido digital que visibiliza el entorno.

Finalmente, el Premio AgroBank al Productor del Año se lo ha llevado Belloterra por su innovación en la elaboración de un jamón de bellota 100% ibérico con Denominación de Origen Los Pedroches, fabricado únicamente con sal marina ecológica. La compañía además ha conseguido desarrollar un chorizo y un salchichón clean label, eliminando conservantes y colorantes innecesarios, e introducir envases para loncheados que reducen un 98% el uso de plásticos. Las dos iniciativas finalistas han sido CorSevilla, cooperativa andaluza que promueve el desarrollo rural con alimentos auténticos como quesos, ibéricos y cordero, preservando la tradición del campo; y Sagarrek, que impulsa la producción sostenible de manzana local con prácticas agroecológicas para revitalizar el sector, generar empleo y ofrecer productos de calidad con bajo impacto ambiental.

Auténtica Premium Food (evento de NEBEXT - Next Business Exhibitions en colaboración con la Junta de Andalucía) cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEDER y el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, Landaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de las principales patronales del sector.

