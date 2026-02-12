Amazon Ads ofrece una herramienta de Inteligencia Artificial para diseñar anuncios. “Creative Agent aporta a todos los anunciantes y agencias acceso al tipo de soporte creativo estratégico y de calidad profesional que hasta ahora solo estaba al alcance de grandes marcas”, afirma José Escudero, Head of Advertising Sales en Amazon Ads. “Ahora las empresas pueden explorar ideas innovadoras, colaborar en tiempo real y crear anuncios profesionales, reduciendo los tiempos y costes de producción, lo que amplifica su capacidad para realizar más y mejores campañas”.

Se trata de Creative Agent: una herramienta de IA que ayuda a crear campañas publicitarias de forma sencilla y con calidad profesional. La solución cubre todo el proceso creativo, desde la investigación de mercado y audiencias hasta el diseño y la producción final de materiales en diversos formatos gráficos y de vídeo. Con ella, Amazon Ads permite a empresas de todos los tamaños y sectores crear campañas publicitarias que conecten con sus clientes, reduciendo costes y tiempo de producción.

A través de un chat conversacional, Creative Agent guía a los anunciantes, de forma sencilla e intuitiva, a lo largo de todo el proceso de producción de la campaña de publicidad. Para ello, la herramienta recoge los insights de Amazon que permiten una comprensión profunda de la marca y los productos del anunciante -incluida la información de las páginas de productos y de la tienda propia de la marca en Amazon, si la hubiera-. Además, solicita la web del anunciante, las audiencias principales, las directrices de la marca y los anuncios e imágenes anteriores, y las combina con las señales de compra de los clientes.

Tras escanear y procesar esta información, Creative Agent responde con varias opciones de conceptos publicitarios y eslóganes, explicando cómo se han concebido los conceptos, cómo serán las imágenes y qué mensaje transmite a los compradores. El anunciante puede seleccionar la propuesta que mejor se ajuste al tono de la marca, sobre la que puede seguir trabajando, o hacer que la herramienta vuelva a empezar y genere opciones completamente nuevas.

Una vez definido el concepto, Creative Agent crea guiones gráficos con propuestas de escenas e imágenes que se pueden editar, repetir y ajustar a las necesidades del anunciante. Además, la herramienta explica lo que está haciendo en cada paso para que el anunciante pueda realizar modificaciones incluso en los pequeños detalles. Finalmente, Creative Agent edita los vídeos con animaciones, música y voces en off, además de los anuncios gráficos, listos para usar en Sponsored Brands, Sponsored Display, Amazon DSP, Streaming TV y Brand Stores.

Está integrada en la suite Creative Studio

Creative Agent se encuentra integrada en la suite Creative Studio, donde los anunciantes pueden encontrar todas las herramientas que Amazon Ads ha desarrollado para ayudarles a crear y gestionar sus campañas con mayor eficiencia. Entre ellas destacan Video Generator e Image Generator, ambas basadas en IA, que permiten crear vídeos e imágenes publicitarias de forma sencilla. Amazon ha diseñado todas estas herramientas para reducir las barreras creativas, mejorar su curva de aprendizaje y generar campañas publicitarias más atractivas para los compradores.

Está construido sobre la tecnología de AWS, utilizando modelos fundacionales disponibles en Amazon Bedrock —como es el caso de Amazon Nova y Claude (Anthropic)— los cuales trabajan en armonía habilitando agentes de IA especializados a la vez que mantienen un desarrollo de anuncios de forma cohesiva.

Características principales

Con Creative Agent, los anunciantes pueden beneficiarse de:

Creatividad impulsada por IA: la herramienta analiza las señales de la audiencia, información del producto y la marca y los recursos de marca para crear campañas publicitarias que conecten con su audiencia.

Desarrollo creativo integral de campañas publicitarias: Creative Agent permite la creación completa de materiales publicitarios, desde la conceptualización de la campaña hasta la redacción de guiones de vídeo con múltiples escenas, la generación de imágenes, animación de escenas, incorporación de voces en off y música, y la producción final del anuncio en formato gráfico o de video.

Interfaz conversacional : La solución permite una interacción natural basada en la conversación que no requiere formación especializada ni habilidades de diseño.

: La solución permite una interacción natural basada en la conversación que no requiere formación especializada ni habilidades de diseño. Control creativo del anunciante : los anunciantes pueden pedir cambios y documentar todo el proceso de creación gracias a la posibilidad de dar feedback detallado en cada etapa.

: los anunciantes pueden pedir cambios y documentar todo el proceso de creación gracias a la posibilidad de dar feedback detallado en cada etapa. Compatibilidad con múltiples formatos: Creative Agent crea anuncios gráficos y de vídeo que pueden utilizarse en las campañas publicitarias en dispositivos y servicios de Amazon Ads, incluyendo Amazon DSP, Sponsored Display, Sponsored Brands y Sponsored Brands Video y Streaming TV.

Mejorar la creatividad y el control de los anunciantes

Amazon Ads ha diseñado Creative Agent para facilitar su interacción con los anunciantes y para mostrar su proceso de creación en cada fase. De hecho, los usuarios beta que ya han podido probar la herramienta destacan que el flujo de trabajo conversacional mejora sus propias capacidades y su innovación creativa.

Por otro lado, también ponen de relevancia que usar Creative Agent reduce el tiempo y el coste de la generación de anuncios creativos, lo que anima a los anunciantes a explorar y experimentar.