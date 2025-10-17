Arabia Saudí empieza ya a planificar en Riyadh la Expo 2030, que se celebrará entre octubre de 2030 y marzo de 2031 en la capital saudí.

La transferencia de la bandera del Bureau International des Expositions (BIE) tuvo lugar durante la ceremonia de clausura de la Expo Osaka 2025. El acto marcó el inicio de la fase de planificación de uno de los mayores eventos internacionales de la próxima década.

En el mismo acto, el pabellón saudí fue galardonado con la medalla de oro del BIE al mejor diseño arquitectónico y paisajístico. España obtuvo la medalla de plata y Emiratos Árabes Unidos, la de bronce en esta categoría.

El pabellón saudí en Osaka, centrado en la relación entre cultura, tecnología y sostenibilidad, ha sido uno de los más visitados del certamen. La Expo 2030 convertirá a Riad en sede de uno de los mayores eventos internacionales de la década.

El recinto de Expo 2030 Riyadh ocupará más de seis millones de metros cuadrados en el norte de la capital, junto al futuro aeropuerto internacional Rey Salman. Su diseño combina espacios naturales, tecnológicos y culturales.

El proyecto está concebido como un entorno urbano sostenible que permanecerá operativo tras la exposición. El plan prevé cinco zonas temáticas enfocadas en los principales desafíos globales: transición energética, cambio climático, digitalización y calidad de vida.

Las cinco áreas serán Arabia Saudí, Colaboración Internacional, Innovación Tecnológica, Soluciones Sostenibles y Comunidades Prósperas. El diseño urbano integra los antiguos wadi (valles naturales) en el trazado del recinto, creando corredores verdes y sistemas de ventilación natural.

El recinto se conectará directamente con el metro de Riad y priorizará la movilidad eléctrica y peatonal. El proyecto refleja la estrategia nacional Visión 2030, orientada a diversificar la economía y promover la innovación, el conocimiento y la cooperación internacional.

Impacto económico

Según estimaciones oficiales, la Expo 2030 aportará alrededor de 64.000 millones de dólares al PIB nacional. El evento generará más de 170.000 empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

La empresa Expo 2030 Riyadh Co., dependiente del fondo soberano saudí (PIF), será la encargada de la ejecución y gestión del proyecto. La exposición espera recibir más de 40 millones de visitantes durante los seis meses que durará el certamen.

Se prevé la participación de cerca de 200 países en el evento. Los pabellones nacionales se proyectan como construcciones permanentes, con el objetivo de consolidar un legado físico y económico a largo plazo.

Legado permanente

Tras la clausura, el recinto se transformará en un centro internacional de innovación y cultura. Incluirá áreas residenciales, comerciales y de investigación, contribuyendo a la consolidación de Riad como destino global de inversión y conocimiento.

El proyecto busca dejar una huella duradera en la capital saudí más allá de los seis meses de duración del evento. La infraestructura permanente forma parte de la estrategia de desarrollo urbano y económico del reino.