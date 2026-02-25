La Asociación para el Progreso de la Dirección impulsa la cooperación entre Brasil y España

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha decidido impulsar la cooperación entre Brasil y España y con este fin ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y así establecer un marco estable de trabajo orientado a fortalecer las relaciones empresariales entre Brasil y España.

El acuerdo permitirá a ambas instituciones desarrollar iniciativas conjuntas destinadas a promover el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio entre empresas de ambos países. Así, contempla la organización de encuentros empresariales, seminarios y actividades formativas, la colaboración en estudios y análisis de mercado y el acceso a redes de contacto que faciliten el desarrollo de proyectos con vocación internacional.

El convenio ha sido rubricado por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, y por Laura González-Molero, presidente de APD, quienes han destacado la relevancia estratégica del acuerdo en un contexto global cada vez más interconectado que, con esta alianza, ambas entidades consolidan su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial y con la creación de espacios de diálogo que impulsen la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible en el ámbito iberoamericano.

Para Laura González-Molero, presidente de APD, “este acuerdo refuerza la vocación internacional de APD y nuestra voluntad de acompañar a los directivos en los procesos de crecimiento y expansión de sus organizaciones. Brasil es un emplazamiento estratégico para muchas empresas españolas, y establecer puentes institucionales sólidos es clave para generar confianza, conocimiento compartido y nuevas oportunidades de colaboración empresarial”.

Por su parte, Trinidad Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, ha reconocido que “estamos en un momento clave en el desarrollo de las relaciones entre Brasil y España gracias al clima de entendimiento que impera entre ambos países y que, a buen seguro, va a ser potenciado por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur”. Además, ha añadido que “desde la CCBE creemos que este convenio de colaboración va a ser un impulso para que empresarios y directivos apuesten por la internacionalización de sus empresas generando un clima que favorezca la inversión y el acercamiento comercial entre ambos países”.

Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE)

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE), decana entre las instituciones bilaterales en España con 100 años de historia, cuenta en la actualidad con 150 empresas asociadas, tanto brasileñas como españolas, que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países y más del 90% de la inversión española en Brasil. Desde su creación en 1924, la CCBE busca representar, promover y defender los intereses generales de los agentes económicos que se asocien a la misma, así como aumentar los flujos económicos y comerciales entre Brasil y España, dos grandes socios estratégicos.

APD

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) es una organización empresarial privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar el desarrollo y liderazgo directivo y contribuir al progreso económico y social de España, promoviendo el aprendizaje continuo, la generación de conocimiento y el networking de alto nivel.

Con 70 años de trayectoria, APD reúne a más de 3.000 empresas asociadas, consolidándose como la mayor y más influyente comunidad de directivos en España actuando como un espacio de reflexión, conexión e influencia en los grandes retos empresariales, económicos y sociales. La asociación cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Tenerife, además de una red de subsedes que le permite ofrecer cobertura en las 17 Comunidades Autónomas.