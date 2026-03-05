La Asociación Viento Alto defiende el proyecto Clúster Maestrazgo pues asegra que ha seguido todos los procedimientos administrativos y ambientales establecidos, lo que refuerza su confianza en la legalidad de la tramitación. Afirmó que “estamos tranquilos porque creemos firmemente que las cosas se han hecho bien”, indicó Fernando Safont, presidente de la asociación y alcalde de La Iglesuela del Cid, y destacó que los municipios llevan más de ocho años trabajando en esta iniciativa.

Esta Asociación agrupa a los municipios de Teruel donde se desarrollará el proyecto eólico Clúster Maestrazgo, ha solicitado evitar la especulación y el alarmismo en torno a esta iniciativa, considerada clave para el futuro de la comarca. Los alcaldes han expresado su preocupación por las recientes informaciones que generan incertidumbre.

Según informó este jueves Safont, “los ciudadanos del Maestrazgo merecen claridad y hechos, no hipótesis ni especulaciones”. Subrayó que la preocupación en la zona es comprensible, pero instó a la prudencia, ya que “hasta la fecha, nadie nos ha dicho oficialmente lo contrario”.

En relación con las informaciones que vinculan el proyecto a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la asociación aclaró que la mención en un expediente no implica irregularidades en la tramitación. “Nadie debe alarmarse sin hechos contrastados”, enfatizó Safont, quien instó a basar las informaciones en datos verificados.

Claridad y hechos contrastados

Desde la Asociación Viento Alto, se advirtió que la difusión de informaciones alarmistas puede tener consecuencias negativas para el territorio. “Cualquier especulación sobre este proyecto puede generar un daño muy importante e incluso irreversible para nuestros municipios”, afirmaron. La preocupación por el futuro de la comarca es un tema recurrente entre los alcaldes de la zona.

El Clúster Maestrazgo representa una oportunidad relevante para impulsar el desarrollo económico de la región, mejorar los servicios municipales y contribuir a la lucha contra la despoblación. Los alcaldes han manifestado su compromiso con el proyecto, resaltando su importancia para la revitalización de una de las áreas más afectadas por este fenómeno.

Safont concluyó que “estamos convencidos de que este proyecto puede contribuir de forma significativa a mejorar la situación económica, social y demográfica de nuestros pueblos”. La Asociación Viento Alto reitera su confianza en que se pueda avanzar en el desarrollo del proyecto con normalidad.

Evitar rumores pejudiciales

La asociación hace un llamamiento a la comunidad para que se mantenga informada de manera responsable y se eviten rumores que puedan perjudicar la imagen del proyecto. La colaboración entre los municipios y la transparencia en la información son esenciales para asegurar el éxito del Clúster Maestrazgo.