Azvi prevé alcanzar una cifra de negocio de 1.000 millones de euros al cierre de 2025 y que su Ebitda llegue a 71,2 millones de euros.

El grupo español consolida su posicionamiento como uno de los referentes a nivel nacional e internacional en infraestructuras ferroviarias.

Esta solidez financiera permite al grupo que preside Manuel Contreras Caro afrontar nuevos proyectos estratégicos en todo el mundo. En construcción, Grupo Azvi cuenta con una cartera de 1.925 millones de euros, a 31 de diciembre de 2025, siendo España, México y Chile sus mercados principales.

En el área concesional, la cartera alcanza los 4.520 millones de euros, de los cuales 1.885 millones corresponden a España y 2.635 millones a mercados internacionales, reforzando su posicionamiento en proyectos de largo plazo vinculados a la gestión y operación de infraestructuras.

La internacionalización continúa siendo uno de los pilares estratégicos del grupo, con presencia en Europa y América y especial protagonismo en el ámbito ferroviario. En el continente americano Azvi desarrolla sus proyectos más importantes en México, Chile, Uruguay y Estados Unidos,

México es uno de los mercados estratégicos de la compañía. Allí Azvi opera desde 2006 a través de su filial Construcciones Urales y ha desarrollado más de 30 proyectos de infraestructuras, destacando su participación en los corredores ferroviarios que ha puesto en marcha el Gobierno del país, consolidándose como actor clave en la modernización del sistema de transporte del país.

Entre las actuaciones más relevantes destacan su participación en el Tren Maya, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Latinoamérica; en el Tren Interurbano México-Toluca, una infraestructura estratégica que ofrece una movilidad sostenible en el Valle de México; la rehabilitación de las líneas Z y K del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Así mismo, la compañía forma parte del consorcio que se adjudicó recientemente el contrato, por unos 625 millones de euros, para elaborar el proyecto ejecutivo y construir un tramo de 136 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, entre Arroyo El Sauz y Nuevo Laredo.

Esta obra estratégica busca consolidar la movilidad ferroviaria en el norte del país, conectando de forma eficiente y competitiva a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y ofreciendo una alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente, frente a otros modos de transporte.

En Uruguay, Grupo Azvi inició en 2024 una nueva era en el transporte ferroviario de mercancías, como parte del consorcio DBCC Transport, al iniciar la operación durante 22 años del servicio de transporte de 2,3 millones de toneladas de pulpa de celulosa anuales, a lo largo de los 273 km que separan la nueva planta del gigante finlandés del papel UPM en Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo, con la flota de locomotoras más modernas de América Latina y vagones especialmente diseñados para este servicio. Además, se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios en el centro de operaciones y mantenimiento (COM) construido para este fin.

Con este servicio, el grupo español ha reforzado su capacidad no solo en ejecución de obra, sino también en operación y servicios ferroviarios integrales bajo esquemas concesionales.

Europa

Por lo que respecta a Europa, la compañía opera actualmente en países como Portugal, Dinamarca, Noruega y Suecia, con distintos proyectos de construcción y mantenimiento ferroviario, cumpliendo con los exigentes estándares técnicos y regulatorios.

Destaca como proyecto de movilidad urbana su participación en el tranvía de la ciudad sueca de Uppsala. El contrato, valorado en aproximadamente 450 millones de euros, se desarrolla bajo un modelo colaborativo e incluye el diseño y ejecución conjunta de la infraestructura, superestructura, electrificación, señalización y comunicaciones del sistema tranviario, en un trazado de 17,6 km de vía doble con 22 paradas.

Plantilla

Con más de cien años de historia, Grupo Azvi, que cuenta con una plantilla de más de 7.500 profesionales ha participado en la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta velocidad y cerca de 2.500 kilómetros de ferrocarril convencional, además de carreteras, túneles, puentes, infraestructuras aeroportuarias y obras hidráulicas.