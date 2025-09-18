Barcelona aumenta su parque de oficinas para alquilar pues se observa que el crecimiento se apoya en la rehabilitación de edificios.

El segmento de oficinas en Barcelona sigue creciendo a través de la contratación. En el segundo trimestre de 2025 registró una mejora del 66% respecto al trimestre anterior, con más de 95.000 metros cuadrados contratados, según datos de Savills. Las oficinas 'prime' y sostenibles centran el grueso de la demanda y podrían seguir copando las operaciones en lo que resta del año, por lo que edificios como Marina 206, Estel o Monumento podrían ser el foco de próximas operaciones.

Marina 206 ha entrado a formar parte del mercado de oficinas de Barcelona este 2025. La firma de inversión estadounidense IOF II ha renovado el inmueble –antigua sede de Novartis– de manera integral y lo ha transformado en un espacio Clase A. Situado en el distrito del Eixample y con una superficie de 6.433 m2, contará con las certificaciones LEED y WELL Platinum, que acreditan los mayores estándares de eficiencia energética y bienestar.

Se trata del primer edificio de oficinas de la ciudad que logrará ambos distintivos tras una rehabilitación completa, valorada en 8,4 millones de euros. También está en vías de obtener la certificación WiredScore, que garantiza una infraestructura digital optimizada.

Según informa la propiedad, Marina 206 se comercializa en régimen de alquiler y ofrece diversas opciones de adaptación en función de las necesidades específicas de cada proyecto.

Renovación

El emblemático edificio Estel es otra de las insignias del segmento de oficinas en Barcelona. Tras casi quince años en desuso, la antigua sede de Telefónica ubicada cerca de la estación de Sants ha sido rehabilitada por completo. Las catorce plantas del inmueble se traducen en casi 50.000 m2 de oficinas y locales, entre los que todavía hay superficie disponible.

En este edificio, del que se ha podido reaprovechar el 75 % de la estructura interior y que destaca por sus espacios flexibles, también hay disponibilidad de locales comerciales situados en la planta baja del inmueble. La farmacéutica AstraZeneca ha contratado ocho plantas en Estel para desarrollar gran parte de su actividad en España.

Espacios de trabajo flexibles

Monumento es otro de los proyectos de oficinas rehabilitadas y sostenibles en el centro de la Ciudad Condal que pueden captar el interés de las empresas en los próximos meses. Con 13.400 m2 y espacios de trabajo flexibles, también presenta certificaciones de sostenibilidad y bienestar a nivel internacional. Actualmente, solo las tres plantas superiores del edificio están disponibles para el alquiler.

Durante el primer semestre del año, la demanda de oficinas en el centro de Barcelona se ha situado en el 24%, mientras que el distrito tecnológico 22@ se ha impuesto con un 38% del interés. Según JLL, las operaciones más relevantes del último trimestre las protagonizaron compañías como Deloitte, que ha ocupado 14.100 m2 en la avenida Diagonal 471; el ya mencionado caso de AstraZeneca, que ha sumado 5.403 m2 en el edificio Estel, y CrowdStrike, que ha adquirido 5.027 m2 en la calle Llull 122.