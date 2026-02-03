CIP se hace con la división eólica de Ørsted en tierra

CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) se ha hecho con la división eólica de Ørsted en tierra con la participación de Copenhagen Infrastructure V (CI V), su quinto fondo insignia, y de este modo logra más de 800 MW en operación y en construcción, además de un pipeline de desarrollo de varios gigavatios en Irlanda, Reino Unido, Alemania y España.

La adquisición incorpora a CI V un negocio de eólica terrestre totalmente integrado y multitecnológico, lo que permitirá a CIP acelerar el despliegue de energías renovables en Europa. Las capacidades de desarrollo y operación adquiridas, combinadas con la estrategia de inversión y la experiencia industrial de CIP, suponen una gran oportunidad para un crecimiento significativo de activos y la generación de valor a largo plazo.

Mads Skovgaard-Andersen, CIO y socio de Copenhagen Infrastructure Partners, ha afirmado sobre esta operación que "con esta relevante adquisición en múltiples mercados y tecnologías, reforzamos aún más nuestra presencia en Europa. La cartera combinada de eólica terrestre, solar y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) complementa nuestro portfolio de proyectos existente y nos aporta la escala necesaria para acelerar el despliegue de energías renovables y reforzar la independencia energética de Europa, al tiempo que ofrecemos retornos sólidos y ajustados al riesgo a nuestros inversores".

Nischal Agarwal, socio de Copenhagen Infrastructure Partners, añadió que "se trata de una gran oportunidad para que CI V adquiera una cartera y un pipeline de proyectos de tamaño significativo, con distintas tecnologías, en los mercados más atractivos de Europa, donde la demanda crece con fuerza. Junto a un equipo de confianza con un historial probado en el desarrollo y la operación de proyectos, nos encontramos en una buena posición para seguir desarrollando, gestionando y materializando todo el potencial de valor de esta plataforma".

Desinversiones

Por su parte, Trond Westlie, CFO de Ørsted, señaló que "el negocio europeo de eólica terrestre de Ørsted ha desarrollado un pipeline y una cartera de proyectos muy sólidos, y estoy muy satisfecho de que hayamos encontrado en CIP un nuevo propietario para este negocio, ya que hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en la eólica marina en nuestros mercados europeos principales. La desinversión de nuestra plataforma europea de energía eólica terrestre culmina el programa de desinversiones que habíamos definido y refuerza sustancialmente la posición financiera de Ørsted".

Tras el cierre de la operación, el negocio de energía eólica terrestre operará como una empresa independiente, con un nuevo nombre y una nueva marca. CI V alcanzó su cierre final en marzo de 2025 y superó el objetivo de 12.000 millones de euros.

Infraestructuras energéticas

El fondo invierte en infraestructuras energéticas en un amplio abanico de tecnologías de generación en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, y cuenta con un compromiso potencial total de aproximadamente 24.000 millones de euros.