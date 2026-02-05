Coca-Cola y Carrefour se unen para impulsar la sostenibilidad y por ello en el marco del plan global desarrollado por la cadena comercial, 'Sustainable Linked Business Plan' (SLBP), ambas compañías se han porpuesto fomentar hábitos de consumo responsables y reducir su impacto.

Para ello ambas compañías han cerrado un acuerdo de colaboración con el fin de impulsar conjuntamente la sostenibilidad en sus operaciones, según informan en un comunicado.

De esta manera incluyen en su relación criterios ambientales y sociales en forma de responsabilidad compartida y definirán indicadores de seguimiento para medir el desempeño y poder hacer un seguimiento regular.

En un primer paso embotellador de Coca-Cola y la cadena de distribución han identificado dos líneas de actuación: el fomento de las bebidas refrescantes bajas o sin calorías y la devolución de agua a la naturaleza.

A través de este acuerdo, ambas empresas se comprometen a fomentar la venta de bebidas refrescantes bajas o sin calorías en Carrefour. Concretamente, el objetivo es que el peso de este tipo de bebidas dentro del portfolio de refrescos de Coca-Cola en Carrefour España llegue al 70% en 2030.

De esta forma, esta medida se traduciría en una disminución del azúcar anual utilizado en estas bebidas, con un impacto positivo al reducir las emisiones de CO2 derivadas de la producción de este ingrediente.

Campañas de concienciación

Además, ambas compañías impulsarán campañas de concienciación en los puntos de venta y acciones de marketing, promociones, o folletos informativos con el objetivo de que el consumidor final priorice estos productos frente a otras alternativas.

Por otro lado, en materia de agua, Coca-Cola se compromete a devolver anualmente a la naturaleza el 100% de los litros de agua que contengan las bebidas de Coca-Cola vendidas a Carrefour. Esta devolución se hará a través de proyectos ambientales en España que contribuyan al ahorro de agua o la recuperación de este recurso. Así, se prevé devolver a la naturaleza alrededor de 125 millones de litros anualmente.

La directora Ejecutiva de Carrefour España, Elodie Perthuisot, se ha congratulado de esta alianza. "En Carrefour tenemos la ambición de liderar la transición alimentaria para todos. Este acuerdo con Coca-Cola va más allá de una alianza comercial, es un compromiso que nos permite avanzar en dos pilares: ofrecer la mejor alimentación para nuestros clientes, facilitando el acceso a opciones con menos azúcares, y la preservación de los recursos naturales, en un área tan vital para España como es el agua. Juntos transformamos el modelo de consumo para hacerlo más consciente y responsable", ha indicado.

Sumar capacidades

Por su parte, la directora General de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Ana Callol, ha destacado este acuerdo. "Acuerdos como éste, con socios tan relevantes como Carrefour, nos permiten sumar capacidades, impulsar un contexto de colaboración y maximizar el impacto. Además, nuestros avances no solo fortalecen nuestra posición, sino que también ayudan a nuestros clientes a avanzar en sus propios objetivos de sostenibilidad, creando juntos un ecosistema más responsable, competitivo y resiliente", ha subrayado.