Cofares pone en valor a los profesionales en el Día Mundial del Farmacéutico. Los farmacéuticos son hoy uno de los profesionales sanitarios más accesibles y cercanos a la población, siendo a menudo el primer punto de acceso a la atención sanitaria.

La cooperativa de distribución farmacéutica ha puesto en marcha la campaña '#MásQueUnaProfesión' coincidiendo con esta efeméride, con el objetivo de visibilizar el compromiso de sus cerca de 12.000 socios y resaltar el papel fundamental de la farmacia como pilar de la salud pública.

Vocación de servicio público

Para rendirles homenaje en este día, Cofares ha difundido un vídeo que muestra el compromiso y la vocación de servicio público de sus socios. Una labor que convierte a las farmacias en verdaderos espacios de salud donde los ciudadanos no solo acceden a medicamentos y productos sanitarios, sino que además reciben atención, asesoramiento, cuidado y educación en salud.

Un eslabón esencial

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha recalcado el papel fundamental del farmacéutico: “hoy es más necesario que nunca potenciar el papel y las competencias de la farmacia, y así dotar a sus profesionales del reconocimiento, la protección y las herramientas para continuar siendo un eslabón esencial dentro de la cadena de valor del medicamento”.