El concurso de acreedores de Avanza Food arrastra a las enseñas de Heineken como Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca. También se han visto afectadas las redes de restauración que operan en España bajo las marcas Tony Roma’s, Carl’s Jr.

Tras la petición directa del accionista mayoritario Abac Capital, se abre formalmente el procedimiento para la venta urgente de la unidad productiva, con el objetivo de preservar actividad mínima mientras se determina la continuidad de los contratos de franquicia y licencias.

El mismo juzgado, el Mercantil nº 5, ya había rechazado el pasado 4 de septiembre la homologación del plan de reestructuración de Avanza Food (Sentencia 166/2025), al considerar que no acreditaba viabilidad, vulneraba la regla de prioridad absoluta y generaba un sacrificio “desproporcionado” para la banca acreedora.

Escenario muy crítico

La entrada en concurso podría situar en un escenario muy crítico a más de 400 restaurantes gestionados bajo diferentes enseñas del grupo, así como a miles de empleados y decenas de franquiciados, que quedan ahora bajo la supervisión del administrador concursal.

En la emisión del informe por el administrador concursal se verá los acreedores de la sociedad, la masa activa, las posiciones contractuales de las marcas que tiene licenciadas y si realmente puede haber viabilidad.

Avanza Food está controlada por Abac Capital desde el 2018, en una inversión liderada Oriol Pinya, como socio del fondo.

Inversiones

Otras inversiones son BTSA, Global Dairy Ventures (Iberconseil), Iberfrasa, Grupo Agroponiente, Grupo de Incendios, Intermas, Kitchen Bath Ventures (KBV/OB Cocinas), Motocard, Plating Brap o Recalvi.