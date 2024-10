Deoleo impulsa el papel de la mujer en la industria aceitera y en esta línea ha celebrado esta mañana el congreso ‘Creciendo Juntas: El rol de la mujer en el futuro del sector oleícola’ en Córdoba. Este foro pionero en el sector ha reunido a voces femeninas de referencia en la industria del aceite de oliva en España para abordar los retos y las oportunidades a las que se enfrenta toda la cadena de valor.

A través de sus intervenciones, las doce ponentes, líderes en su ámbito profesional, han puesto en valor la contribución de las mujeres al desarrollo de la industria en todas sus fases, es decir, desde el cultivo, la recolección y la gestión en almazaras y cooperativas, hasta el proceso industrial, de investigación, y de internacionalización del aceite hacia el resto del mundo. Además, esta cita ha sido la primera de una serie de iniciativas impulsadas por Deoleo que, en línea con sus valores y objetivos de sostenibilidad, están destinadas a dar visibilidad al potencial femenino dentro de la industria.

En el discurso de bienvenida del congreso, Víctor Roig, director general de Deoleo en España, ha reconocido el esfuerzo y la dedicación de todas las mujeres que forman parte del mundo del aceite: “ellas son el alma de nuestro sector, quienes mantienen vivas las tradiciones, gestionan las tierras, lideran cooperativas y aseguran la sostenibilidad de nuestros recursos; garantizando un producto de calidad y contribuyendo a la fijación de la población en las zonas rurales. Por ello, no podemos hablar de un futuro sostenible y equitativo sin poner a la mujer en el centro de la conversación. Es responsabilidad de todos los agentes implicados en el sector apoyar, promover y visibilizar su trabajo y compromiso”.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha inaugurado el encuentro, agradeciendo su celebración en la ciudad, ya que “no se entiende Córdoba sin hablar del aceite de oliva y el impacto de las mujeres en toda la cadena de valor”. Además, ha puesto énfasis en la importancia de iniciativas como “Creciendo Juntas”, sobre todo en el entorno rural, ya que sirven “para fortalecer la visibilidad de ese papel que existe pero que muchas veces todavía es desconocido”.

Voces femeninas de la almazara

El congreso ha puesto de manifiesto el importante papel de la mujer en toda la cadena de valor del aceite y, en este sentido, la primera mesa de redonda, ‘El rol de la mujer en el cultivo del olivo’, se ha centrado en su contribución en las primeras etapas de producción y, concretamente, en cómo, a través de su férreo compromiso con el campo, consiguen conservar la población en entornos rurales, favoreciendo además la continuidad del relevo generacional en la industria.

Con Nuria Yánez, directora de la Fundación Almazaras de la Subbética, como moderadora, esta primera mesa de debate ha contado con la participación de Fernanda Merino, agricultora de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en Nueva Carteya; Manuela Aguilera, agricultora y propietaria en olivar en Priego de Córdoba; María José Campos, agricultora y secretaria de la Cooperativa de Nuestra Señora de la Consolación en Doña Mencía; y Rafael Pérez de Toro, director Global de Calidad de Deoleo.

Durante la mesa, se ha destacado la importancia del impacto sostenible y el relevo generacional en el campo, que está perdiendo peso en el sector. La agricultora Manuela Aguilera ha animado a las mujeres jóvenes a “apostar por el campo, ya que es una dedicación gratificante y conectada con el medio ambiente”.

Por su lado, Rafael Pérez de Toro, director global de calidad de Deoleo, ha puesto de manifiesto que “la agricultura es la solución de muchos problemas medioambientales. El olivar está demostrado que no solamente tiene poco impacto en el medioambiente, sino que tiene un impacto positivo y descarbonizante en la naturaleza”.

Por último, Nuria Yánez, que ejerce como representante del Protocolo de Sostenibilidad e Igualdad de Deoleo, ha hecho un balance sobre la evolución de la mujer en el sector, destacando “el rol crucial que desempeña en la actualidad, ya que es una evidencia más de los esfuerzos y cambios que es preciso llevar a cabo para salvaguardar el trabajo de la mujer en la industria y alcanzar una igualdad real”.

Liderazgo femenino e innovación

En la segunda mesa ‘Innovación y liderazgo de la mujer en la industria oleícola’, moderada por José Antonio Bonache, director de comunicación de Deoleo, han intervenido Brígida Jiménez Herrera, doctora en farmacia, especialización en grasas por CSIC, IFAPA en Cabra; Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba; Consoli Molero, maestra de molino y Premio Mejor Mujer Productora de AOVE 2024; y María del Mar García Caparrós, directora de la fábrica de Deoleo en Alcolea (Córdoba).

Entre las cuestiones abordadas, se ha destacado la implementación de nuevas tecnologías en toda la cadena de valor del aceite con el objetivo de ganar agilidad y eficiencia en los procesos y reducir el impacto ambiental en cada una de las etapas industriales; la disrupción de la inteligencia artificial y su integración y aplicabilidad en la industria; la firme apuesta en investigación y formación para garantizar las máximas de calidad y sostenibilidad; y la atracción y promoción de talento femenino en puestos de innovación y desarrollo.

Brígida Jiménez Herrera, Doctora en farmacia, especializada en grasas por CSIC, IFAPA, ha señalado que “si no hay rentabilidad, los jóvenes no están” y ha resaltado que “si queremos que el olivar sea rentable, el agua es uno de los factores principales”. Además, la Doctora ha hablado sobre la importancia de la formación, y ha destacado el impulso de la Unión Europea a la mujer en el mundo rural, señalando que desde el organismo se están promoviendo iniciativas de formación a través de las universidades que proporcionan herramientas innovadoras a las mujeres para realizar sus labores con una mayor confianza, lo que es fundamental para promover el relevo generacional en el campo.

En este sentido, María del Mar García Caparrós, directora de la fábrica de Alcolea, de Deoleo, ha insistido en que la colaboración público-privada y la coordinación entre científicos, productores, distribuidores y comercializadores son esenciales para el sector. “De esta forma, no solo se fomenta la innovación y el avance tecnológico, sino que también se crea un espacio donde el conocimiento se comparte y se expande, beneficiando a toda la industria oleícola”, ha apuntado. “El futuro del sector oleícola, impulsado por la ciencia y la investigación, tiene un gran potencial y esperamos que la mujer pueda desempeñar un papel central en este proceso de transformación y crecimiento”.

Durante las conclusiones de la mesa, Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, ha señalado que tecnologías como la Inteligencia Artificial son herramientas, no fines en sí mismas. “La IA puede ser un medio muy útil para poder seguir avanzando en un sector que es tan esencial para toda la sociedad. La tecnología es importante, pero surge si ponemos primero al sector en el centro del debate.”

Futuro sostenible e igualitario

El director general de Deoleo en España, Víctor Roig, ha sido el encargado de dirigir la tercera y última mesa: ‘De la almazara a la mesa: el impacto de la mujer en el futuro del sector oleícola, que ha girado en torno a las oportunidades y desafíos que debe hacer frente la industria, sobre todo, en lo referente a la distribución, comercialización e internacionalización del aceite de oliva. Sobre ello han debatido Blanca Torrent, primera teniente alcalde, delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba; Lucía Matas, directora comercial de Almazaras de la Subbética; Rosa Vañó, directora comercial y de marketing de Castillo de Canena y académica de la Real Academia de Gastronomía; y Mariu Luchetti, directora de marketing, Innovación y sostenibilidad de Deoleo.

Lucía Matas, directora comercial de Almazaras de la Subbética, ha distinguido entre dos escenarios de consumidor existentes: el que por desconocimiento sobre el producto toma su elección basándose en el precio y en las ofertas del supermercado, o el que cada vez más valora y se interesa por la calidad del producto, buscando la opción más saludable: “El problema es el conocimiento, de las propiedades y bondades del aceite. Lo que no se conoce no se compra. Aún así yo soy optimista, y creo que estamos en un momento muy exitoso. Hay muchos países que están creciendo gracias a nuestra dieta mediterránea.” En este sentido, las ponentes coinciden en que hay un auge en el consumo y el interés creciente generado por el aove, y no solo en EEUU, sino también en Asia y Europa. Lucía Matas

Rosa Vañó, directora comercial y de marketing de Castillo de Canena y académica de la Real Academia de Gastronomía, ha destacado los beneficios del aceite de oliva para la salud, y su poder curativo en algunas enfermedades. También ha señalado que “en el sector del aceite, España y Europa necesitan toda la información para tomar las mejores decisiones, y esto se puede hacer a través de la etiqueta en los envases del producto”. En cuanto al papel de la mujer, la directora ha destacado que “la mujer está en todo y además se va a quedar” y ha enfatizado que la mayor y más importante sostenibilidad es la sostenibilidad del hombre, defendiendo el relevo generacional en el mundo rural.”

Por su parte, Blanca Torrent, primera teniente alcalde, delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, ha manifestado su acuerdo con Rosa, señalando “Necesitamos en política personas que entiendan este sector. Hay que trabajar en la educación y formar en nuestro producto, que no se conoce”. “Es vital que en política haya gente especializada en cada uno de los sectores”. Asimismo, se ha reflexionado sobre la evolución del perfil del consumidor que, concienciado con la igualdad y el medio ambiente, es cada vez más exigente con la transparencia y sostenibilidad de las empresas y se muestra crítico con la procedencia y el impacto de los productos que adquiere.

En este contexto, Mariu Luchetti, directora de marketing, innovación y sostenibilidad de Deoleo Global, que forma parte del comité ejecutivo de Deoleo, ha señalado que ”el consumidor tiene cada vez más información, alrededor del origen, del proceso de producción y que cada vez demanda más transparencia”. Además, ha destacado la conveniencia del producto, y las nuevas modalidades que existen de uso y suministro del aceite, como los sprays y las freidoras de aire, que añaden valor al sector y plantean un futuro prometedor.

“Creciendo Juntas"

El Congreso “Creciendo Juntas” celebrado en Córdoba, hogar de la planta industrial de Deoleo en Alcolea, ha sido impulsado por la compañía y su marca líder en España, Carbonell, también nacida en Córdoba en 1866, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Almazaras de la Subbética.

Con la celebración de este foro, enmarcado en su estrategia de sostenibilidad, Deoleo refuerza su compromiso con la igualdad y el liderazgo femenino en el sector oleícola. Así, con el objetivo de impulsar buenas prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza, asociadas a la mujer bajo el lema del proyecto ‘Creciendo Juntas’; la compañía busca fomentar el papel de las mujeres en la industria, facilitando el diálogo y la escucha activa de las protagonistas de esta industria.