Diego Guardamino pasa a ser administrador único del grupo Hafesa

Diego Guardamino ha pasado a ser administrador único del grupo Hafesa y ha ascendido a nuevo Chief Executive Officer (CEO) y administrador único. Hafesa reafirma así su "compromiso con el crecimiento sostenible, la profesionalización de su gestión y la consolidación de su liderazgo como operador multienergético de referencia", según resaltó la empresa.

Esta decisión estratégica refuerza la estructura organizativa de la compañía, con el objetivo de garantizar la "máxima seguridad jurídica y operativa en un momento clave para su consolidación y expansión".

Según informó la compañía en un comunicado, Guardamino (Bilbao, 1982) ha desempeñado un "papel fundamental" en la evolución de Hafesa en los últimos años. Como director general, ha liderado con éxito la transformación del grupo hacia una propuesta multienergética, ampliando su red de estaciones de servicio, consolidando su área de trading y contribuyendo al lanzamiento de nuevas unidades de negocio como Aletteo, su comercializadora eléctrica.

Bajo su dirección, el grupo, que en el ejercicio 2024 alcanzó una facturación récord de 1.500 millones de euros, ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en volumen como en diversificación.

Esta nueva etapa con Guardamino al frente de Hafesa viene acompañada de un ambicioso plan de crecimiento que busca la internacionalización de la compañía, la consolidación de las áreas de 'trading' de combustibles fósiles y biocombustibles, la expansión de su red logística y de terminales energéticos con el objetivo de optimizar la cadena de suministro y reforzar su posición estratégica en el sector, la ampliación de su red de estaciones de servicio, y el fortalecimiento de Aletteo como actor relevante en el mercado eléctrico y de gas.

Responsabilidad y transparencia

El cambio en la dirección de Hafesa responde también al compromiso del grupo por actuar con "total responsabilidad y transparencia".

En este contexto, Alejandro Hamlyn, hasta ahora administrador único del grupo, ha decidido dar un paso a un lado con el fin de "preservar la estabilidad y reputación de la empresa, evitando que cuestiones personales externas a la actividad de Hafesa puedan interferir en su desarrollo".

Operador multienergético

Hafesa es un operador multienergético del mercado español, especializado en el trading de hidrocarburos y referente en el almacenamiento de combustibles y derivados en el sur de Europa.

Está presente desde la importación de productos, pasando por su almacenamiento, transporte y distribución, hasta su comercialización al por mayor y al por menor en gasolineras y gasocentros, abarcando la cadena del midstream y downstream de hidrocarburos.