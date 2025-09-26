La embajada en España celebra el Día Nacional de Arabia Saudí con la asistencia de relevantes figuras diplomáticas, empresariales y de diversos ámbitos y sectores de ambos países en un acto en el que la embajadora, Haifa Almogrin, destacó los fuertes lazos que unen a las dos naciones.

Con la asistencia de relevantes figuras diplomáticas, empresariales y de diversos ámbitos y sectores tanto de Arabia Saudí como España y otros muchos países representados, la velada contribuyó al afianzamiento de las relaciones institucionales entre naciones.

Ante la presencia de autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la embajadora de Arabia Saudí en España, Haifa Almogrin, destacó durante su discurso: que se sienten "profundamente orgullosos de los estrechos y crecientes lazos con el Reino de España. Trabajamos juntos, con dedicación y determinación, para fortalecer la paz y la seguridad internacionales”.

Almogrin aprovechó a su vez la ocasión para agradecer a la alcaldía de la capital española su apoyo para la celebración del Día Nacional Saudí en un enclave privilegiado de la ciudad. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al alcalde de Madrid por su generoso apoyo al concedernos el uso de este distinguido espacio”, señaló.

95º Aniversario de Arabia Saudí

En el marco del Día Nacional de Arabia Saudí, que en esta ocasión celebraba su 95º aniversario, la embajadora destacó a su vez los logros alcanzados por el país a lo largo de los últimos años, "en un avance claro" hacia los objetivos de su estrategia Visión 2030, que busca posicionar al país como líder global en múltiples sectores.

Bajo el lema ‘Orgullosos de nuestra esencia’, Almogrin destacó cómo en materia económica Arabia Saudí “registró en 2022 el crecimiento más rápido del G20” y recibió más de 100 millones de visitantes en el año 2024, superando así ya los objetivos de 2030 en el sector turístico.

A su vez, en áreas como las energías renovables, Arabia Saudí “reafirma su compromiso de liderar la lucha contra el cambio climático”, y en los ámbitos culturales y deportivos el país continúa posicionándose como líder global, con la celebración en los próximos años de competiciones de primer nivel como la Copa Asiática de la AFC 2027, la Copa Mundial de la FIFA 2034 y los Juegos Asiáticos de Invierno en Trojena en 2029.

Compañías saudís clave

En este contexto, dijo, de logros económicos, culturales, deportivos y turísticos, la embajadora aprovechó también la ocasión para agradecer la participación en el evento de compañías saudís clave como STC (Saudi Telecom Company) y organismos como la Comisión de Patrimonio de Arabia Saudí y la Autoridad de Turismo Saudí, recalcando la estrecha colaboración entre los diferentes agentes clave en el desarrollo del país.