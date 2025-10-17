Entregados los galardones del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2025 que impulsa el diseño sostenible en el territorio

Han sido entregados los galardones del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2025, premio que convoca cada dos años por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para reconocer productos en el mercado o en desarrollo diseñados, fabricados o ejecutados en Cataluña, que integren en su diseño consideraciones destinadas a mejorar su comportamiento ambiental a lo largo del ciclo de vida.

El jurado valora principalmente la incorporación de estrategias de ecodiseño, la contribución a la economía circular, la calidad del diseño, la innovación y, en definitiva, la sostenibilidad.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de Cataluña, Sílvia Paneque, ha entregado los galardones del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2025 en el Palau Robert de Barcelona, que este año han reconocido los proyectos de Canmartex | Eurecat (máquina de tejer circular de gran diámetro), Coleo (abrigo elaborado con tejidos reciclados) y la diseñadora Marina Guzmán Bastardas, de ELISAVA (tienda de campaña de nailon reutilizado con panel solar flexible y enrollable).

Durante la entrega de premios, Paneque ha subrayado que apostar por la sostenibilidad “exige llevar a cabo los cambios necesarios, y algunos no son ni fáciles ni económicos. Sin embargo, es la única política real, la de la sostenibilidad, la que nos puede permitir oponer racionalidad al calentamiento global y promover el progreso sostenible frente al nihilismo de quienes no quieren hacer nada”.

La consejera ha estado acompañada por la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, y por el director de la Agència de Residus de Cataluña (ARC), Albert Planell.

Esta sexta edición ha alcanzado un récord histórico de candidaturas, con un total de 132 propuestas, de las cuales el jurado seleccionó 34 finalistas que optaban al galardón de este año.

Propuestas

Las candidaturas que han sido premiadas son el rediseño de una máquina de tejer circular de gran diámetro, en la categoría Producto; el Franka, un abrigo confeccionado con fibras 100 % recicladas, correspondiente a la categoría Producto en Desarrollo; y la Sunmit Everest Base Camp, una tienda de campaña para alta montaña con panel solar flexible, galardonada en la categoría Diseño Joven. Para cada categoría, el Premio también otorga tres menciones a productos o diseños destacados.

Sostenibilidad

El Premi Catalunya d’Ecodisseny tiene como objetivo poner en valor e impulsar el diseño sostenible en el territorio. Paneque ha destacado que “Cataluña tiene un legado de revolución industrial, capacidad tecnológica y potencial de energías limpias. En consecuencia, el cambio puede ser positivo si dedicamos esfuerzos, creatividad y recursos a vivir, movernos y producir de forma limpia”.

La Generalitat promueve desde hace años el diseño orientado al reciclaje, para dar salida a los materiales reciclados procedentes de la recogida selectiva de residuos municipales, industriales y de la construcción, y al mismo tiempo incentivar que los nuevos productos se conciban pensando en su futuro reciclaje y en la mínima generación de residuos.