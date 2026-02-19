Espirituosos España se compromete con la seguridad vial y colabora con la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) colabora en varios programas de seguridad vial.

Ambas organizaciones han renovado su colaboración, una alianza iniciada en 2021 con el objetivo principal de promover conductas responsables entre los conductores, especialmente los más jóvenes, y concienciar sobre la importancia de adoptar una postura de seguridad al volante.

En este marco, ambas organizaciones trabajan de manera coordinada para seguir implementando el programa ‘Los Noc-Turnos’, que pone el foco en la elección del conductor alternativo, alentando a los conductores a que una persona del grupo se comprometa a no consumir alcohol y conducir de forma segura. A lo largo del año se llevarán a cabo diferentes acciones informativas en distintas localidades de toda la geografía nacional y se reconocerá con pequeños incentivos a aquellos conductores que acrediten una tasa 0,0.

El director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, ha señalado que esta colaboración promueve un mensaje claro: “al volante, consumo CERO”. Además, ha destacado que “la prevención es más eficaz cuando se construye desde lo local y con quienes están más cerca de la ciudadanía”.

Conductas responsables

Por su parte, el presidente de Unijepol, Pascual Martínez Cuesta, ha resaltado la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y organizaciones comprometidas con la seguridad vial es “fundamental para fomentar conductas responsables entre los conductores. Este acuerdo nos permite reforzar el trabajo preventivo que desarrollamos cada día en las calles”.

Red ‘Menores ni una Gota’

Además de la colaboración en el programa ‘Los Noc-Turnos’, las dos entidades han renovado su adhesión a la Red ‘Menores ni una Gota’, reafirmando su compromiso con las iniciativas preventivas y educativas centradas en los menores y en la responsabilidad en el consumo de alcohol.