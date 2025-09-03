Ezentis cuenta ya con el respaldo de la certificación ENS, una acreditación oficial que garantiza que una organización cumple con los requisitos de seguridad establecidos por el Real Decreto 311/2022, diseñado para proteger la información y los sistemas de la Administración pública y sus proveedores.

La compañía especializada en soluciones inteligentes en el ámbito de las instalaciones integrales, las redes de comunicaciones y las tecnologías avanzadas ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en su nivel Medio, a través de su filial Grupo Comunicación y Sonido, S.L. (CYS).

El ENS distingue tres niveles de cumplimiento —Bajo, Medio y Alto— en función del impacto potencial de un incidente de seguridad. En este caso, CYS ha obtenido la certificación en el nivel Medio, que aplica a entornos con información sensible cuya integridad y disponibilidad son críticas para la operativa.

Este hito permite a Grupo Ezentis reforzar su posición como proveedor tecnológico de confianza y continuar participando en concursos y licitaciones públicas, cumpliendo con las exigencias normativas en materia de ciberseguridad.

Además, refleja el firme compromiso del Grupo con la mejora continua de sus procesos y con la protección de los datos y servicios que ofrece a sus clientes e instituciones.

El Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento para toda la Administración pública y para las empresas que colaboran con ella mediante el uso de medios electrónicos. El organismo responsable de su supervisión es el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Para la obtención de esta certificación, Ezentis ha contado con la colaboración de IMQ Ibérica, entidad especializada en auditoría y certificación.

Este nuevo logro se enmarca en la nueva etapa de transformación de Ezentis, que bajo el lema “The Smartest Solutions”, reafirma su compromiso con la excelencia operativa, el crecimiento rentable y la creación de valor sostenible para sus accionistas.

Ezentis es una empresa líder en soluciones inteligentes, especializada en instalaciones integrales, redes de comunicaciones y tecnologías avanzadas.

Experiencia y reputación

El grupo cotiza en las Bolsas de Madrid y Bilbao, cuenta con amplia experiencia y reputación en sus sectores de actividad y tiene capacidad de despliegue en todo el territorio nacional.