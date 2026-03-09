La Fageda amplía la capacidad de su fábrica de lácteos con una inversión de más de 4 millones de euros

La presentación de la nueva fábrica ha contado con la presencia del consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sámper.

La Fageda ha ampliado la capacidad de su fábrica de lácteos con una inversión de más de 4 millones de euros, exactamente 4,2 millones, de los que 2,5 millones han sido financiados por el departamento de Empresa y Trabajo a través del Programa InnvESS – Treball Protegit de la Generalitat de Cataluña.

La Fageda ha culminado este mes de marzo su plan de inversiones industriales en su fábrica de lácteos con el objetivo de mantener y crear puestos de trabajo en el Centro Especial de Empleo (CEE) y continuar generando oportunidades laborales para personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

El consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, ha visitado hoy las nuevas instalaciones industriales para conocer de primera mano el resultado de estas inversiones y el impacto que tienen en la generación de ocupación y en el desarrollo de un modelo productivo inclusivo y arraigado en el territorio.

El plan de inversiones, desplegado a lo largo de dos años y medio, ha incluido la adquisición de nueva maquinaria y la realización de obras de adecuación industrial con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la fábrica de lácteos, mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar una nueva gama de yogures con añadidos y adaptar las instalaciones a los nuevos requerimientos normativos en materia de seguridad alimentaria. Entre las principales actuaciones destacan la instalación de un nuevo tanque de mezclas, nuevos tanques de batidos y una nueva envasadora, así como la ampliación del sistema de limpieza CIP, la adecuación de la caldera de biomasa, la instalación de puertas antiincendios, la creación de nuevos accesos para materiales y personas y la construcción de nuevos muelles de carga.

La ampliación de la capacidad productiva y la mejora de la eficiencia fortalecen el posicionamiento de La Fageda en el mercado y permiten ofrecer nuevos productos que responden a las demandas crecientes de los consumidores. Un paso adelante que consolida el proyecto social de la entidad y reafirma su compromiso con la inclusión sociolaboral y el desarrollo del territorio.

El objetivo final de este plan de inversiones ha sido el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo protegido, para continuar generando oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, con trastorno mental o en riesgo de exclusión. Por eso, todas las mejoras se han llevado a cabo teniendo en cuenta las necesidades de las personas que trabajan en la fábrica, adaptando los procesos y los diferentes lugares de trabajo para facilitar su autonomía, la seguridad y el bienestar en el entorno laboral.

Las actuaciones realizadas han permitido mantener 59 puestos de trabajo y crear 10 nuevos, todos ellos vinculados en la fábrica de lácteos. De este modo, se refuerza la viabilidad del proyecto industrial y se consolida la misión social de La Fageda.

Actualmente en La Fageda hay 387 personas con contrato laboral, de las cuales 167 trabajan con apoyo. La fábrica de lácteos es una de las actividades productivas que tiene la entidad para ofrecer trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. Según explica Sílvia Domènech, directora general de La Fageda, “la diversidad de actividades productivas permite diseñar itinerarios flexibles y a medida, que tienen en cuenta las capacidades y necesidades de cada persona y que combinan formación, acompañamiento y diferentes experiencias laborales”.

Desde La Fageda se ha querido poner en valor el papel de los Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social como herramienta de inclusión laboral y de actividad económica real. La inversión pública en estos centros genera un retorno económico y social contrastado, y tiene un impacto directo en la ocupación y en la calidad de vida de las personas.

Innovación y la sostenibilidad

Programas como ‘InnvESS – Treball Protegit’ permiten reforzar la actividad, la innovación y la sostenibilidad de los Centros Especiales de Empleo y generan nuevas oportunidades empresariales y de ocupación. En este contexto, se hace evidente la necesidad de fortalecer el modelo de financiación de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social para garantizar que puedan continuar desarrollando su actividad con estabilidad.

En este sentido, Sílvia Domènech ha destacado que “la colaboración entre la Administración y el sector es clave para asegurar la viabilidad y la consolidación de un modelo que garantice derechos, ocupación y oportunidades reales para las personas con más dificultades de acceso al mercado laboral”.

Inclusión laboral y calidad

El proyecto que hoy se ha presentado evidencia que inclusión laboral y calidad pueden ir de la mano, y que la economía social es una herramienta efectiva para avanzar hacia sociedades más cohesionadas e inclusivas.