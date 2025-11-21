Fetico busca representación sindical entre los trabajadores de Mercadona en Cádiz, un movimiento representa un hito dentro de la política de implantación sindical de la compañía, "y es un claro ejemplo de la voluntad de Fetico de defender la pluralidad sindical en todas las grandes empresas del país".

La Confederación Sindical Independiente ha anunciado la presentación de su primera candidatura a las elecciones sindicales en esta cadena de supermercados en la provincia gaditana pues entiende que la presentación de esta candidatura "en un entorno que exige una gran determinación subraya la fortaleza de Fetico y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores en el sector. El sindicato se presenta con el objetivo de trasladar su modelo constructivo, que prioriza el diálogo y la concertación, buscando generar un marco de seguridad jurídica y mejoras laborales para toda la plantilla de la zona".

Retos de alta complejidad

"Con esta acción, Fetico consolida su posición como un actor sindical clave en el ámbito nacional, demostrando su capacidad para afrontar retos de alta complejidad y llevar su modelo de representación a aquellas empresas donde el proceso electoral ha sido históricamente complejo. Este paso en Mercadona refuerza la estrategia de crecimiento y especialización que ha caracterizado al sindicato en los últimos años", añadió.

Mejoras significativas

Indicó que esta motivación de Fetico por representar, "con un acercamiento moderno", a los trabajadores, ha conseguido que la organización una de las principales fuerzas sindicales del país, con 84.027 afiliados y 8.383 delegados en 650 empresas, y que se fortalece en organizaciones como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, "donde destaca por conseguir mejoras significativas para las plantillas".