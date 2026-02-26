Fluidra alcanzó en 2025 un beneficio neto de 176 millones de euros, lo que supone un aumento del 28%, mientras que el beneficio neto ajustado alcanzó los 250 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio anterior.

Las ventas llegaron a los 2.184 millones de euros, un aumento del 7% comparado con el año anterior a tipo de cambio constante, reflejando un crecimiento sostenido del volumen en todas las regiones en un entorno cambiante, la mejora de precios y la contribución de adquisiciones recientes.

El Ebitda ajustado ascendió a 501 millones de euros, un 9% más a tipo de cambio constante, impulsado por mayores ventas, mientras la compañía sigue invirtiendo en crecimiento.

La generación de caja fue sólida, financiando el crecimiento orgánico, varias adquisiciones por un importe de 113 millones de euros y remunerando al accionista con 117 millones de euros, un 8% más, a la vez que se redujo el apalancamiento en 0,2 veces hasta las 2,2x.

Como reflejo de estos resultados y de su confianza en la evolución del negocio, el Consejo de Administración de Fluidra propone la distribución de un dividendo de 0,65 euros por acción, un 8% más, sujeto a la aprobación de los accionistas. En caso de aprobación, Fluidra abonará un primer pago de 0,32 euros por acción el 14 de julio de 2026 y un segundo pago de 0,33 euros por acción el 10 de diciembre de 2026. La propuesta implica un payout cercano al 50% del beneficio neto ajustado, alineado con la política de dividendos y el marco de asignación de capital de la compañía.

Fluidra registró un crecimiento de los ingresos en todas las regiones en 2025, respaldado por una fuerte ejecución, ganancias de cuota de mercado y una demanda resiliente. En Norteamérica, las ventas aumentaron un 7% a tipo de cambio y perímetro constantes. Europa creció un 4%, mientras que el Resto del Mundo avanzó un 7%, impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda en el segmento de piscina comercial.

El crecimiento se vio reforzado por adquisiciones selectivas e inversiones estratégicas. En 2025, Fluidra cerró su alianza con Aiper, líder en tecnología de robots inalámbricos para la limpieza de piscinas, alcanzando una participación inicial del 27%. La compañía también adquirió BAC y Powerplastics, dos fabricantes de cubiertas de piscina, y acordó la compra del 100% de VarioPool, especialista en suelos móviles para piscina comercial en el norte de Europa. Estas operaciones fortalecen el portafolio de Fluidra y consolidan su posicionamiento en segmentos de mercado atractivos y en pleno crecimiento, tanto en piscina residencial como comercial.

Por otra parte, la alianza con Aiper amplía el acceso a tecnología de robots sin cable de última generación, consolidando el liderazgo de Fluidra en una categoría de alto crecimiento. Para avanzar en su estrategia digital, la compañía adquirió PoolTrackr, una plataforma SaaS de referencia que simplifica y optimiza la gestión diaria de los profesionales de piscina y spa, contribuyendo a mejorar su relación y servicio al cliente. Junto con su cartera global de marcas, una amplia red de distribución y la inversión continua en I+D, estas capacidades impulsan la innovación de producto y refuerzan la resiliencia de los márgenes a largo plazo.

Programa de Simplificación

Fluidra completó su Programa de Simplificación, alcanzando el objetivo total de 100 millones de euros en ahorros brutos, gracias a la optimización de las compras y a iniciativas de ingeniería de valor. Basándose en el éxito de este programa, la compañía ha puesto en marcha un nuevo plan de eficiencia que aspira a generar 120 millones de euros adicionales en productividad y ahorros de costes entre 2026 y 2030.

2026

Fluidra presenta unas previsiones positivas para el ejercicio 2026. A tipo de cambio constante, espera un crecimiento de ventas del 3% al 7%, un margen Ebitda ajustado del 23,3% al 24,3% y un crecimiento del beneficio neto ajustado por acción de entre 4% y 13%.

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, afirmó que "en 2025 hemos vuelto a demostrar la fortaleza de nuestro negocio, con un crecimiento superior al del mercado y avances firmes en nuestras prioridades estratégicas, todo ello en un entorno dinámico. Quiero agradecer al conjunto de los equipos de Fluidra su compromiso y dedicación. Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia e invertir para reforzar el negocio a largo plazo, al tiempo que continuamos mejorando los retornos. Nuestras prioridades son claras: acelerar el crecimiento, impulsar nuestra diferenciación competitiva y reforzar la excelencia operativa”.