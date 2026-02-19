La Fundación Adecco se implica en el impulso a la inserción laboral de las mujeres con el apoyo de Women in Banking. Así, mujeres de Women in Banking podrán asistir y participar en encuentros promovidos por Fundación Adecco, mientras que los profesionales de la Fundación podrán, del mismo modo, formar parte de iniciativas organizadas por WIB, ampliando el alcance y el impacto de los mensajes compartidos.

La organización referente del sector financiero en materia de diversidad e inclusión para la mujer ha formalizado una colaboración con la Fundación Adecco con el objetivo de generar sinergias que impulsen la empleabilidad y la inclusión laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, situando el voluntariado profesional y el intercambio de conocimiento como ejes estratégicos de la alianza.

La colaboración entre ambas entidades permitirá desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a reforzar las capacidades profesionales de las mujeres, fomentar su autonomía y mejorar su acceso al mercado laboral, combinando la experiencia social de la Fundación Adecco con el compromiso, el conocimiento, la red de contactos y el liderazgo de Women in Banking en el impulso del talento femenino en el sector financiero.

El acuerdo otorga un papel protagonista al voluntariado profesional. Las personas de Women in Banking podrán participar activamente en iniciativas de la Fundación Adecco, especialmente en acciones de educación financiera, fundamentales para que las mujeres en situación de vulnerabilidad adquieran herramientas que les permitan gestionar sus recursos con mayor seguridad, planificar su futuro y tomar decisiones económicas informadas.

A ello se sumarán actividades de orientación laboral como la preparación de entrevistas, la mejora del currículum o el entrenamiento de competencias clave, con el objetivo de reforzar la confianza de las mujeres y aumentar sus oportunidades reales de acceso al empleo.

Intercambio de experiencias

La alianza también incluye la participación cruzada en eventos, paneles y charlas organizados por ambas entidades, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno al liderazgo femenino, la diversidad, la inclusión y la empleabilidad.

Isabel Pertusa, directora territorial zona centro de Fundación Adecco, ha señalado que: “Desde la Fundación Adecco estamos convencidos de que el acercamiento entre mujeres en situación de vulnerabilidad y mujeres referentes del sector financiero tiene un potencial profundamente transformador, al facilitar no solo la adquisición de competencias, sino también el acceso a modelos de liderazgo y redes de apoyo que amplifican horizontes profesionales. Además, esta alianza nos va a permitir sensibilizar, inspirar y sumar a más actores al reto de la inclusión laboral femenina”.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, afirma que: “Esta colaboración refuerza nuestra generación de alianzas con entidades comprometidas con el empleo para todas las personas. Así, la implicación de Women in Banking en el voluntariado profesional de la Fundación Adecco aporta un alto valor añadido a nuestros programas de empleo, al integrar conocimiento técnico, experiencia y referentes de liderazgo en los itinerarios de inclusión laboral. Agradecemos a Women in Banking su compromiso con la construcción de un mercado laboral más diverso, inclusivo y comprometido socialmente”.

Mujeres con talento

Desde Women in Banking Spain, Alexandra Azorí, secretaria de la Asociación, ha destacado que: “Creemos firmemente que el talento debe desarrollarse en igualdad de oportunidades, y contribuir a mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad constituye una expresión clara de ese compromiso. Uno de nuestros objetivos es contribuir a la educación financiera de las beneficiarias de la fundación. Además, a través de nuestra participación en el voluntariado profesional de la Fundación Adecco, pondremos nuestra experiencia, al servicio de quienes más lo necesitan, compartiendo conocimiento, acompañamiento y referentes que impulsen el crecimiento profesional de mujeres con talento pero que, en muchas ocasiones, no han tenido acceso a las mismas oportunidades”.