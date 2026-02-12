La Fundación Caja Rural del Sur rinde homenaje a ‘Alfonso Aramburu’ con los I Premios de Pintura y Escultura y ha hecho entrega de los galardones en su I edición.

La inauguración de la exposición con todas las obras que fueron seleccionadas por el Jurado en el Centro Cultural en Huelva de la citada entidad se han convertido también en un reconocimiento público de la dilatada obra del creador onubense, una figura reconocida por todos los artistas pictóricos tanto de Huelva como de Andalucía, en palabras de Jose Luis García-Palacios Álvarez.

El presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación -al que acompañaban el director de la misma, Emilio Ponce, y la responsable de los Centro Culturales y Publicaciones, María Luisa García-Palacios Álvarez- abrió el acto explicando a los presentes a razón de estos premios, pensados para la promoción y el reconocimiento a los jóvenes artistas andaluces, llevaran el nombre de Alfonso Aramburu. “Queríamos -indicaba- que tanta dedicación altruista y desinteresada que Alfonso ha puesto siempre en su vida se transformara en algo estimulante para la sociedad andaluza y no había mejor manera de alargar la sombra de su figura propagando la extrema generosidad y su prolífica capacidad artística, sobre todo en su cariz benéfico y solidario”.

“Estos premios los percibimos -añadía José Luis García-Palacios Álvarez- como un ejercicio de responsabilidad el enseñar una trayectoria, como la de Alfonso, de la que merece la pena aprender y, al mismo tiempo, y por estas mismas razones, los premios son y serán un acto de promoción de nuestros jóvenes y futuras referencias artísticas andaluzas. Nos representa un compromiso, tanto con Alfonso, como con cada uno de los jóvenes que se esfuerzan en ser reconocidos, en desarrollar sus competencias y poder expresar sus sentimientos a través de sus propios manos”.

El presidente del Jurado, Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y compuesto por Ana Martínez, Layla Halcón Guardiola, Víctor Pulido, Elías Rodríguez Picón, Francisco Arroyo, Chema Rodríguez, dio a conocer los primeros premios, que han recaído en tres jóvenes sevillanos: En pintura, Salvador Jiménez Donaire; y en escultura, a dúo, en Guillermo Rodríguez y Lucia Cañal Casas. Premio que están dotados con 10.000 euros cada uno de ellos. También se entregaron los dos Premios de Honor, correspondiendo el de Pintura a María Eugenia Ortiz Mérida y el de Escultura a Timsam Harding.

Agradecimiento a la Caja Rural del Sur y su Fundación

Con posterioridad, en nombre de Alfonso Armburu, que por enfermedad no pudo asistir al acto, su esposa trasmitió sus palabras de agradecimiento a la Caja Rural del Sur y su Fundación por haber dado nombre a este Certamen y felicitó tanto a los premiados como a los autores de todas las obras seleccionadas como finalistas, que están expuestas la sala de exposiciones del Centro Cultural onubense y que, con posterioridad, recorrerán Sevilla y Córdoba.

Obras que en pintura pertenecen a José Ignacio Amaya Sánchez; Lola González Hermosilla; Marta Díaz Martínez; Jesús Peralta Piña; Víctor González; Manuel Rodríguez Saavedra; Sergio Romero Linares; María Dueñas Jiménez; Livia Fernández Vallverdú; Diego Arroyo Gutiérrez; Natalia Cardoso Garcia; Juan José Camacho Vergel; y Alexis Sánchez Alonso. Y en escultura a: Diego Alonso Balazs Chiguan; Dario Parras Parras; Alicia Busto; Angela Solis Oneill; Paloma Castro de la Cruz; Alvaro Tirado Mantell; Mark Molero; Natalia Cardoso; Fernando Calderon Rueckert; Irene Anaya; y Paula Vizcaíno Valenzuela.

El mundo cultural de Huelva

Las palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Juan Ignacio Molina, alabando “la labor que por la cultura y las artes plásticas viene desarrollando la Fundación Caja Rural de Sur ya desde la etapa de su anterior presidente, José Luis García Palacios, compromiso que tanto él como ahora toda su familia han testimoniado siempre por todas las cosas de Huelva” sentenciaba, cerraron una noche en la que los jóvenes artistas fueron acompañados por sus familiares y destacadas figuras del mundo cultural de Huelva.