La Fundación Unicaja impulsa un debate sobre la situación de la economía española

La Fundación Unicaja ha impulsado un debate sobre la situación de la economía española junto a la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y con la colaboración del Instituto Econospérides.

Para ello se ha celebrado en Málaga una jornada donde se ha analizado las perspectivas a corto y medio plazo de la economía española y sus retos futuros. Bajo el título ‘La economía española: entre la nueva geopolítica y las reformas pendientes’, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga ha acogido este encuentro en el que han participado expertos en la materia representando a diferentes instituciones públicas y privadas.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, y la presidenta del Instituto Econospérides, Ángela Callejón, han inaugurado la jornada esta mañana.

Tras la presentación institucional del encuentro, José Manuel González-Páramo, catedrático de la Universidad Complutense, profesor del IESE Business School y coordinador de la jornada ha abordado la situación de la economía desde una perspectiva europea.

A continuación, Rafael López del Paso, consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, analizó las perspectivas y reformas pendientes de la economía española.

Financiación autonómica

La sesión continuó con Diego Martínez, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, ex secretario general de Financiación Económica y Local del Gobierno de España e investigador de Fedea que centró su exposición en la financiación autonómica.

Retos inmediatos

Para finalizar, la jornada contó con un panel que analizó los retos inmediatos de la economía española, en el que participaron José María O’Kean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo; Natalia Sánchez Romero, vicepresidenta Ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga; Manuel Alejandro Cardenete Flores, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Rafael López del Paso, consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía con José Manuel González-Páramo Martínez-Murillo como moderador.