Las Fundaciones de La Caixa y Silbon colaboran para facilitar becas a jóvenes vulnerables y para ello han firmado un convenio de colaboración, un programa que se desarrollará durante el curso académico 2025–2026 y será difundido a través de medios digitales, redes sociales y eventos locales, con el objetivo de visibilizar el impacto positivo de esta colaboración en la comunidad cordobesa.

Gracias a esta alianza, tres jóvenes del programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa”, desarrollado en Córdoba por la entidad CIC Batá —con amplia experiencia en trabajo comunitario y formación para la inclusión—, podrán acceder a estudios de Formación Profesional en Silbon Formación, el centro educativo del Grupo SILBON que ofrece los ciclos de Grado Medio en Actividades Comerciales y de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

La iniciativa, que cuenta con una aportación de 10.000 euros por curso académico por parte de la Fundación ”la Caixa”, a través de CaixaBank, busca fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo profesional de jóvenes en riesgo de exclusión social. Las becas se concederán tras un proceso de selección conjunto entre Fundación Silbon, la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank, atendiendo a criterios socioeconómicos.

Este convenio, que ha sido firmado en las instalaciones de la firma cordobesa por Juan Jurado, presidente de la Fundación Silbon, Pablo López, CEO de SILBON y Eva Mesa, directora del Centro de Empresas de CaixaBank en Córdoba, refuerza el compromiso de ambas entidades con la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables, la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impulso de la cohesión social desde el ámbito educativo.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación ”la Caixa” dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2023, se apoyaron casi 5.850 proyectos de más de 5.300 entidades sociales.

CaixaProinfancia

En España, 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. La Fundación ”la Caixa”, a través de CaixaProinfancia, trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.

Colaboraciones

El año pasado, CaixaProinfancia atendió a cerca de 66.000 niños, niñas y adolescentes y a 41.000 familias en 148 municipios de toda España. Desde su creación, el programa ha acompañado ya a más de 392.000 niños, niñas y adolescentes y a 227.000 familias.

Actualmente, cerca de 500 entidades sociales colaboran en su implementación y su seguimiento adaptando las intervenciones a las necesidades de cada territorio y familia.