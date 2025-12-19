La gestora de Mapfre estrena un Área de Desarrollo de Proyectos Estratégicos e Innovación que integrará iniciativas ya en marcha, como la incorporación de la plataforma tecnológica Aladdin, anunciada a finales de 2024, y el impulso del negocio de Gestión Discrecional de Carteras.

Se trata de una de las medidas que ha tomado la compañía en su línea de convertirse en un referente en planificación financiera. De hecho, ha reorganizado la estructura de su gestora, Mapfre AM, mediante la creación de nuevos departamentos y la redefinición de responsabilidades.

Asimismo, la gestora evoluciona de ser una “fábrica de producto” a una “fábrica de servicios”, gracias a la reorganización en dos nuevas verticales:

Área de Inversiones, centrada en el desarrollo de fondos tradicionales de renta fija, renta variable, inversiones alternativas y ALM (gestión del balance del Grupo).

Área de Asset Allocation, enfocada en estrategias multiactivos y selección de fondos.

Con esta transformación, Mapfre busca consolidarse como referente en planificación financiera, apoyándose no solo en Mapfre AM, sino también en el asesoramiento que ofrece Mapfre Inversión, unidades dependientes de Mapfre Vida que ya durante 2025 van a cosechar buenos resultados. “Los cambios que hemos anunciado suponen una alineación de objetivos entre las carteras de fondos y las carteras de seguros. Contamos con un equipo mucho más multidisciplinar para ser referentes en planificación financiera”, señaló Juan Bernal, director general de inversiones del Grupo Mapfre durante el ya tradicional encuentro navideño con periodistas realizado en la sede de Fundación Mapfre en Madrid.

En concreto, Mapfre AM finalizará el año con un patrimonio en fondos de inversión y fondos de pensiones del 9,7%, hasta los 12.600 millones, y unas suscripciones netas de 450 millones. Para 2026, prevé superar los 700 millones, un 55% por encima. “Nos estamos beneficiando de la buena evolución del mercado, pero también hemos logrado una producción neta muy positiva al trasladarse el ahorro hacia fondos de inversión”, señaló Álvaro Anguita, CEO de Mapfre AM. En total, si se incluye el volumen de activos gestionados de las carteras del grupo, el patrimonio de la gestora supera los 43.000 millones.

Por su parte, Fernando López, director general de Mapfre Inversión, destacó que la unidad alcanzará un año récord en ingresos, con cerca de 150 millones de euros. “La apuesta por el asesoramiento financiero está atrayendo tanto a clientes actuales —solo un 6% de los clientes de Mapfre España tiene contratado un producto de ahorro o inversión— como a nuevos clientes, gracias a que tenemos además una red de oficinas cada vez más especializada y un mayor número de agentes financieros”, añadió López, quien recordó que el área cuenta ya con casi 1.800 agentes habilitados para la venta de productos financieros.

Negocio financiero

En Mapfre, el negocio financiero es una de las grandes vías de crecimiento para los próximos años. Con unas de las mayores gestoras no bancaria de España, una de las redes comerciales financieras más extensas del país (con más de 3.100 oficinas), y una relación de confianza con 7 millones de clientes, el Grupo tiene un inmenso potencial y todos los elementos para convertirse en el referente en planificación financiera.

Servicio integral al cliente

La apuesta de Mapfre es complementar el posicionamiento como aseguradora con las mejores soluciones financieras, es decir, ofrecer un servicio integral al cliente, no sólo con seguros, sino con productos de vida ahorro, fondos de inversión o planes de pensiones. Esta amplísima oferta se adapta a todo tipo de clientes y a las necesidades de todo su ciclo de vida, lo que constituye una gran ventaja competitiva.