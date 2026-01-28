Global Business School prioriza en su oferta académica la innovación aplicada y la internacionalización real

Global Business School (GBSB) prioriza en su oferta académica la innovación aplicada y la internacionalización real y una conexión directa con las necesidades del mercado pues el sector ha podido comprobar que la transformación digital, la especialización profesional y los cambios en los modelos de liderazgo están obligando a la educación superior a replantear sus enfoques tradicionales.

GBSB es una de las instituciones que ha apostado por este enfoque, articulando una propuesta educativa que busca preparar a los profesionales no para escenarios futuros hipotéticos, sino para los retos que ya están definiendo el presente. Su modelo académico se apoya en la integración de la tecnología en el aprendizaje, la especialización en sectores emergentes y una visión global que atraviesa toda la experiencia formativa.

En este marco, Hind G. Naaman, directora de Estudios y Operaciones Académicas de GBSB Global, explica que el modelo educativo de la institución parte de una idea clara: formar desde el presente, no desde modelos heredados: “La innovación no se entiende como un discurso, sino como una práctica diaria integrada en la metodología de aprendizaje”.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales: innovación aplicada, internacionalidad real e hiperespecialización. La internacionalidad se vive en el aula, con programas impartidos 100 % en inglés y una comunidad multicultural, mientras que la hiperespecialización responde, en palabras de Naaman, a una realidad evidente: “Las organizaciones ya no buscan perfiles genéricos, sino profesionales capaces de aportar valor en contextos específicos y en constante evolución”.

GBSB Global ofrece programas únicos en España, como el Bachelor in Business Administration and Digital Innovation o el Doctorado en Innovation Management, que ejemplifican esta filosofía. Según Naaman, se trata de titulaciones que no siguen tendencias, sino que se anticipan a ellas, formando a los estudiantes desde los sectores y entornos donde la transformación digital ya está teniendo lugar.

La evolución de la demanda formativa confirma esta apuesta. Ámbitos como la innovación empresarial, Fintech, Blockchain Management, eSports o Gaming han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. “Las empresas necesitan profesionales capaces de moverse en industrias híbridas, donde convergen tecnología, estrategia, negocio e impacto social”, señala Naaman.

Inteligencia artificial aplicada a los negocios

La actualización constante del portfolio académico forma parte de esta lógica. GBSB Global trabaja actualmente en nuevas propuestas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la ciberseguridad, las Smart Cities, la toma de decisiones basada en datos y otras tecnologías emergentes. “Nuestro criterio no es lanzar programas por tendencia, sino cuando existe una necesidad real del mercado y una base académica sólida que garantice calidad educativa y empleabilidad”, subraya Naaman.

Más allá de los contenidos, el modelo de GBSB Global pone un fuerte énfasis en el desarrollo de un mindset emprendedor e innovador: “La innovación no se entiende como un discurso, sino como una práctica diaria integrada en la metodología de aprendizaje”, detalla Naaman. Los estudiantes trabajan con proyectos reales, simulaciones empresariales, retos con empresas y programas de aceleración que les obligan a tomar decisiones en entornos de incertidumbre, según explica Hind G. Naaman: “Promovemos una cultura donde equivocarse forma parte del aprendizaje”.

La medición del impacto de este modelo educativo va más allá de indicadores tradicionales. La empleabilidad, la creación de startups, el desarrollo profesional y la satisfacción del aprendizaje experiencial son variables relevantes, pero como subraya Naaman, el verdadero éxito reside en “la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones con criterio en contextos complejos”.

El acompañamiento personalizado del Career Development Center de GBSB Global completa esta propuesta, conectando la formación académica con el desarrollo profesional real a través de orientación profesional, mentoring, networking y acceso a oportunidades internacionales. “El objetivo es conectar la formación académica con el desarrollo profesional real de cada estudiante, respetando sus aspiraciones y contexto”, destaca Naaman.

Dimensión humana en la formación de los líderes del futuro

Finalmente, la escuela de negocios subraya la importancia de incorporar una dimensión humana en la formación de los líderes del futuro: “La tecnología y la innovación solo tienen sentido cuando están al servicio de las personas”, afirma Naaman. Por ello, valores como la ética, la sostenibilidad, el liderazgo responsable y el bienestar se integran de forma transversal en los programas académicos y en la experiencia educativa. “GBSB Global existe para un mundo que no espera. Su modelo académico busca formar líderes capaces de actuar con criterio, innovación y humanidad en un entorno global en constante transformación”, concluye Hind G. Naaman.