Grandvalira ofrece ya sus novedades culinarias de la temporada de invierno que se presentaron en las Terceras Jornadas Gastronómicas de Grandvalira para este invierno, en las que nuevamente el dominio acogerá chefs de referencia y Estrella Michelin que traerán su arte entre los fogones a la estación.

De este modo dio este martes el pistoletazo de salida a la temporada gastronómica de la estación con un evento que sirvió para dar a conocer las novedades y la oferta culinaria para este invierno en los sectores de Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp.

"Para esta temporada, Grandvalira sigue ampliando su apuesta por la gastronomía de calidad, incorporando nuevas experiencias, espacios renovados y colaboraciones con chefs de prestigio. Entre las novedades destacadas vuelve a estar presente Nandu Jubany, con una Estrella Michelin y cinco Soles Repsol, que ha reforzado este año su vinculación con Grandvalira con nuevas propuestas que se suman a las del Vodka Bar y el Piolet iniciadas la pasada temporada. Así, el chef catalán ha asumido la cocina del Tub bulthaup de Grau Roig y también tendrá presencia en el restaurante Coma III con la Vacanal, su nueva línea de hamburguesas gourmet", explicó.

El sector Grau Roig también se ha reforzado con la llegada de La Suculenta a pistas, la marca andorrana del Grupo Kanalla, "famosa por sus 'smash burgers' completamente artesanas, y lo hará en un espacio joven y con terraza panorámica".

El director de restauración de los sectores Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp, Carles Jordi, destacó que el objetivo de la presentación es “seguir posicionando Grandvalira como un destino gastronómico de primer nivel en los Pirineos, con una propuesta culinaria de montaña variada, moderna y de primer nivel donde la experiencia va mucho más allá del esquí”.

Jornadas gastronómicas

Grandvalira aprovechó el acto para dar a conocer las Terceras jornadas gastronómicas, que a lo largo de la temporada llevarán hasta los fogones de la estación a grandes maestros de la cocina -con sus Estrellas Michelin y Soles Repsol- a través de comidas en el mismo Racó de Solanelles y cenas en el Llac de Pessons.

En concreto, se celebrarán 6 jornadas que contarán con Òscar Garcia, del restaurante soriano Baluarte Quintanarejo, un referente en la cocina con setas y trufas, y reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol; Pep Moreno, del restaurante Deliranto de Salou, merecedor también de 1 Estrella Michelin, y que "sorprenderá a los comensales de la estación con un menú degustación temático"; el sevillano Rafa Zafra, del restaurante Amar de Barcelona que en otras ocasiones "ha deleitado con su inconfundible cocina marinera"; Fran López, del restaurante Villa Retiro en Tarragona y también con 1 Estrella Michelin y dos Soles Repsol, "reconocido por reinterpretar la cocina tradicional del Ebro con creatividad y producto de mercado"; el argentino Javier Brichetto del restaurante Piantao (Madrid), "un gran experto en cocinar carnes a la brasa y a la parrilla argentina"; y Carles Flinch de Can Manel, en representación de la cocina andorrana, que combina la cocina tradicional de montaña con toques de creatividad y vanguardia.

Las fechas de cada una de las citas con los chefs están todavía por confirmar y se darán a conocer próximamente. La presentación de hoy contó con la presencia de tres de los chefs que participarán: Pep Moreno, Fran López y Carles Flinch.

Los comensales pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica de los diferentes restaurantes de los sectores de Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp, en el que cada uno expresó su identidad mediante algunos de los platos más emblemáticos de sus cartas de invierno, así como alguna de las nuevas propuestas.

Grandvalira recordó que cuenta "con 60 puntos de restauración en toda la estación, y entre los tres dominios de Grandvalira Resorts se llega a los 86 puntos, que abarcan propuestas para todos los paladares y necesidades, con opciones también para los esquiadores que quieren hacer una pausa rápida sin renunciar a una cocina tradicional y de montaña donde prima el producto autóctono y de calidad donde se suman las marcas de más tendencia del momento".

Arroces

El CBbC Costa Rodona aportó sus arroces, una de sus especialidades, mientras que el Piolet y el Vodka Bar apostaron por el Canelón del Nandu, uno de los platos insignias del chef. La jornada estuvo marcada por las diferentes opciones de carne, y siguió "con la intensidad de la carne de cerdo ibérico que ha llegado de la mano del restaurante del Pla de les Pedres".

Nuevas opciones

"Las nuevas propuestas de la temporada no podían faltar y tanto la Vacanal como La Suculenta han aportado sus respectivas hamburguesas. El Llac de Pessons, por su parte, ha preparado unos deliciosos callos de cerdo con pata y morro, mientras que el restaurante anfitrión ha optado por la carne de cordero y sus icónicas empanadas. Todo ello ha estado maridado con las bebidas proporcionadas por el KSB Coll Blanc y, finalmente, Sari y My Corner han proporcionado un dulce final al encuentro con sus deliciosos postres. Un menú que ha combinado creatividad, tradición y diversidad, convirtiendo la mañana en una celebración gastronómica", concluyó.