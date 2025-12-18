Grandvalira se prepara para la temporada con un amplio programa de actividades. De cara a este fin de semana, la previsión es contar con prácticamente 200 kilómetros esquiables entre los tres dominios de Andorra, de los que 125 estarán en Grandvalira, mientras que en Pal Arinsal habrá el 70% de las pistas abiertas y el 100% de los remontes operativos, entre ellos el teleférico que conecta ambos sectores. En Ordino Arcalís, desde este fin de semana habrá prácticamente el 90% de las pistas abiertas y el 100% de los remontes activos, entre ellos el telesilla de Creussans.

Entre las actividades previstas están bajadas de antorchas y luces, la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos, cenas, música y actividades en pistas, experiencias como el 'mushing' o salidas en motos de nieve, o fiestas après-ski con reconocidos DJ internacionales son algunas de las propuestas más destacadas para las próximas semanas.

Según informó, "todo ello en un marco de condiciones excelente y buenas previsiones meteorológicas. De hecho, las estaciones de Andorra prevén una de las mejores Navidades de los últimos años en cuanto a las condiciones gracias a las últimas nevadas y las previstas para los próximos días, que se sumarán a una bajada de temperaturas que permitirá producir nieve de cultivo".

De cara a la próxima semana y Navidad, en las que se prevé una muy buena afluencia en las estaciones, Grandvalira Resorts prevé ampliar la oferta esquiable hasta los 240 km de pistas. Grandvalira contará con todos sus sectores conectados por pista y más de 156 km esquiables. Paralelamente, Pal Arinsal continuará aumentando el área esquiable disponible hasta prácticamente al 90% de las pistas y el 100% de los remontes operativos, mientras que Ordino Arcalís se acercará al 100% de las pistas, incluidas las zonas de freeride de Creussans y Freixans, y mantendrá el 100% de los remontes operativos.

El 31 de diciembre, a las 18 horas, el sector Soldeu de Grandvalira cerrará el año con la tradicional bajada de antorchas en las pistas, en la que pueden participar adultos y niños a partir de los 6 años con un nivel avanzado de esquí. Además, el sábado 3 de enero, acogerá una nueva bajada de lucecitas más pensada para los niños de hasta 12 años. Ambas acciones ofrecerán una chocolatada como recompensa, y la bajada de antorchas del día 31 ofrecerá además una demostración de las máquinas ratrac.

Pal Arinsal se suma este año a celebrar esta tradición y contará con su propia bajada de lucecitas, para niños y niñas de entre 6 y 12 años, que tendrá lugar el 4 de enero a las 18 h. Los niños que participen podrán disfrutar de una buena chocolatada en el Pla de la Cot para volver a entrar en calor.

El sector Pas de la Casa celebrará una gran fiesta de luz y fuego el día 5 de enero para dar la bienvenida a los Reyes Magos. Primero tendrá lugar la tradicional bajada de antorchas a partir de las 18 h, a la que seguirá la gran cabalgata de los Reyes Magos que saludarán a todos los niños y niñas. El espectáculo culminará con un gran show de fuegos artificiales y el paseo de Sus Majestades por las calles del pueblo.

Papá Noel también estará presente durante la primera semana de las fiestas. Entre el 23 y el 25 de diciembre se le podrá ver en Ordino Arcalís disfrutando de la fantástica nieve de estos días mientras esquía por las pistas. Esto no le quitará tiempo para cumplir con su misión y visitará el Jardín de Nieve de Planells, para después encontrarse con los niños en el restaurante de la zona para recoger sus cartas y escuchar sus deseos.

Para los niños que estén en Grandvalira, el 24 de diciembre por la mañana, Papá Noel se acercará a los jardines de nieve y a las escuelas de esquí de los sectores Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter y Canillo de Grandvalira. Hasta el 23 de diciembre, los niños y niñas que quieran un encuentro más íntimo con él y sus elfos, y disfrutar de una deliciosa merienda y actividades, pueden hacerlo en el sector Canillo y en la Cabaneta d’Incles. En el caso de Pal Arinsal, Papá Noel los recibirá en el Restaurante Rústic para una experiencia mágica.

Las pistas serán escenarios vivos y dinámicos estos días con otras muchas propuestas pensadas para todos los públicos. El martes 23 de diciembre los niños serán los protagonistas de la Kids Fest Nadal en el Pulka Bar y en el 3 Estanys de Grau Roig, una jornada festiva que convertirá la estación en un escenario mágico para vivir el espíritu navideño. Los elfos de Papá Noel serán en esta ocasión los anfitriones y ofrecerán actividades, hinchables y otras sorpresas, acompañados de música de DJ.

Los niños y niñas podrán dar alas a su creatividad con el concurso de dibujo de Navidad en Ordino Arcalís, una propuesta que les invita a imaginar la estación con un toque festivo y mágico. Cada creación participará en el sorteo de un obsequio y los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales de la estación. Los días 26 y 30 de diciembre y 6 de enero, el Mago Jorge sorprenderá a grandes y pequeños con su espectáculo para engañar la vista en Planells y l'Hortell. Diferentes formas de vivir la Navidad en la montaña, combinando fantasía, arte y tradición.

Los adultos tienen también su dosis de actividades y música previstas. La IQOS Terrace ha organizado para estas fiestas una variada agenda musical y artística con propuestas tan variadas como la de los DJ Blade, Moonlight o Tenke, y actuaciones como la de la caricaturista Elisa Speranza o el saxofonista electrónico Mr. Sax. El In the Snow Veuve Clicquot celebrará una gran fiesta de inauguración este sábado 20 de diciembre acompañada de música y el famoso champán.

A partir de ahí, contará también con música y una programación de DJ todos los días. El rincón de los amantes del café que se estrenó el pasado año en Soldeu, el Coffee Point by Coma Roasters, ha preparado una Coffee Party, con DJ y degustación gratuita del café de especialidad de la marca andorrana, el sábado 27 de diciembre. Asimismo, algunos días habrá degustación de café a la salida de la telecabina del Pla d´Espiolets. La terraza de La Coma de Ordino Arcalís, por su parte, estará animada con los DJ Black y Alexis cada domingo y otros días en medio.

Si algún día no se quiere esquiar, los visitantes pueden vivir la emoción del Màgic Gliss del Mon(t) Magic de Canillo, el tobogán alpino que serpentea entre el bosque; divertirse en la pista de trineos y donuts de Pal Arinsal, ideal para familias y grupos; "o sentir la adrenalina de las espectaculares tirolinas de Pal Arinsal y el Mon(t) Magic. También hay propuestas que conectan con la naturaleza, como el mushing, con perros de trineo, y las excursiones con raquetas de nieve".

Una de las pistas que alargará la jornada de esquí más allá de las 17 horas es la Tubs de Pas de la Casa, que estará operativa hasta las 20 h cada día a partir del día 26 de diciembre hasta el 5 de enero.

El 'templo' del après-ski, L'Abarset, tiene preparadas tardes de música, fiesta y baile para estas fiestas. Mañana viernes tendrá lugar la primera Bresh de la temporada, mientras que el viernes día 2 de enero el Brunch Electronik traerá a 2ManyDJs, Ryan Elliot y Taty Alzate. El 31 de diciembre se podrá dar la bienvenida al 2026 con una nueva fiesta de Nochevieja, después del éxito de convocatoria que hubo el año pasado. En medio, no faltarán las diferentes sesiones con DJ como Lola Bozzano, Bastian Bux, Melanie Ribbe, Trivute, Marc Carmona, Castizos, Eric Vëlyce, Laeet, Patricia Mantovani, DJ Oliver, Francisco Allendes, AJ Christou, o Edu_Art, entre otros muchos.

Cenas

Las propuestas gastronómicas de las estaciones son uno de los grandes atractivos de las estaciones para estas fiestas. Los visitantes de Grandvalira pueden disfrutar de las creaciones únicas del chef estrella Michelin Nandu Jubany en el Vodka Bar y en el Piolet, que ofrecen una carta especial para las cenas. Los amantes de la gastronomía gourmet contarán con otras muchas opciones en Grandvalira como el Racó de Solanelles (sector Encamp), el Restaurante Llac de Pessons (Grau Roig) o la Arrosseria (El Tarter), así como el Tub bulthaup de Grau Roig, este año también con Jubany al frente de la cocina.

El restaurante Pla de la Cot, situado en Pal a 2.000 m de altitud, ofrece una experiencia gastronómica única en plena naturaleza, con una cena rodeada de un paisaje espectacular. El acceso al restaurante es el inicio de la aventura y se puede realizar de dos maneras: con toda la comodidad de un trayecto en retrac, que permite disfrutar de las vistas nocturnas de la montaña, o bien con el espíritu más atrevido, llegando con esquís de montaña o raquetas por un camino iluminado, en un recorrido que permitirá observar el cielo estrellado.

Nuevo ciclo de jazz

Para una opción más clásica pero igual de glamurosa, el Wine & Meat by Jean Leon de Soldeu estrena el nuevo ciclo Jazz Leon Classic Nights con la primera sesión el 3 de enero. Una velada para disfrutar de una cena de montaña con concierto de jazz en directo, dentro del marco incomparable de este restaurante ubicado a más de 2.000 metros de altura.