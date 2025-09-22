Grupo Griñó mejoró sus resultados casi un 9% al cerrar el pasado ejercicio con 202,8 millones de beneficios, lo que revela quemantiene "una sólida rentabilidad" con un Ebitda de 40,4 millones de euros, reflejando un crecimiento del 10,25% respecto a 2023, y un beneficio neto de 14,2 millones de euros, en un entorno especialmente exigente para el sector ambiental

Esta empresa especializada en servicios medioambientales, economía circular y generación de energía renovable y con más de 90 años de trayectoria, sigue afianzando su papel como actor clave en la transición ecológica y la economía circular, gracias al sólido desempeño de sus líneas de negocio y al impulso de inversiones estratégicas en energía verde y nuevas tecnologías.

Este desempeño, junto a una política financiera responsable, ha permitido a Grupo Griñó, según apunta el comunicado, reforzar su solidez patrimonial incrementándola un 17%. Además, con un bajo apalancamiento –una ratio DFN/Ebitda de 0,93 veces–, la compañía mejora significativamente su capacidad para abordar futuras inversiones estratégicas".

El presidente de Grupo Griñó, Joan Griñó, declaró que “2024 ha sido un año de consolidación y de proyección estratégica en el que hemos reforzado nuestra solidez financiera y reafirmado nuestro compromiso con la economía circular y la descarbonización”. Además, subraya el papel esencial de la tecnología como motor de transformación afirmando que “nuestra misión es clara: convertir residuos en recursos, generar energía limpia y ofrecer soluciones circulares capaces de responder a los grandes retos medioambientales, mejorando así la calidad de vida de las personas y beneficiando al planeta”.

En línea con su apuesta por la innovación, Grupo Griñó ha destinado 35,7 millones de euros a inversiones en infraestructuras clave en los últimos dos años, orientadas a reforzar la eficiencia, la tecnificación y la sostenibilidad de toda su actividad. Estas actuaciones se han focalizado en ámbitos estratégicos de la actividad del Grupo como la producción de energía verde, la gestión y valorización eficiente de recursos y el desarrollo de soluciones tecnológicamente innovadoras.

Iniciativas sostenibles

En el campo de la contribución, la empresa destaca su aportación, tanto a través de iniciativas sostenibles como mediante el impacto directo de su actividad empresarial. El pasado ejercicio destinó 39 millones de euros en impuestos, cotizaciones y contribuciones a nivel local, autonómico y estatal, "una aportación que refuerza el estado del bienestar y beneficia al conjunto de la sociedad y apoyó diversos proyectos de sostenibilidad, desarrollo local y programas sin ánimo de lucro, consolidando así su compromiso con el progreso de las comunidades donde opera y con el fortalecimiento del entorno socioeconómico", indicó la compañía.

Servicios medioambientales

"Con más de 90 años de trayectoria en el sector de servicios medioambientales, Grupo Griñó combina la solidez de su modelo empresarial con una visión de largo plazo para afrontar los retos de la sostenibilidad industrial. Su actividad abarca desde la gestión avanzada de residuos hasta proyectos de compromiso social y desarrollo territorial, contribuyendo al avance de una industria más responsable y a la consolidación de una economía baja en carbono", concluyó.