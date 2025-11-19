Hafesa gana capacidad de almacenamiento en sus instalaciones de Cartagena y Málaga

Hafesa ha ganado capacidad de almacenamiento en sus instalaciones de Cartagena y Málaga con una ampliación que responde a la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía con el objetivo de reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa. Hafesa amplía así su presencia en puntos clave para la importación y distribución, incrementando su competitividad y su capacidad de respuesta ante las nuevas demandas del mercado.

El operador multienergético del mercado español, ha reforzado su red logística con la incorporación de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga, sumando más de 660.000 m³ de capacidad y logrando así siete plantas en toda España.

La terminal de Cartagena, ubicada en el Puerto de Escombreras, dispone de una superficie de 21.000 m² y una capacidad de almacenamiento de 110.000 m³ distribuidos en cinco tanques. Este enclave, uno de los principales puntos de entrada de hidrocarburos en España, está equipado con sistemas completamente automatizados que permiten la descarga de barcos, el almacenamiento, el aditivado y la carga de camiones con la máxima eficiencia y seguridad. Además, cuenta con conexión directa a la red de Exolum, lo que refuerza su operatividad y garantiza la optimización de los flujos logísticos.

Por su parte, la instalación de Málaga, situada en el muelle 9 del puerto de la ciudad, dispone de 16.239 m² y una capacidad de 40.000 m³ repartidos en siete tanques. Esta terminal, que forma parte del complejo petroquímico del puerto, se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de combustibles tradicionales y, además, como hub de referencia para biocombustibles.

La planta cuenta con tecnología avanzada para la gestión integral de carga y descarga de buques, almacenamiento, aditivado y expedición de productos, lo que le permite manejar gasóleos, biocombustibles (Ucome, FAME), aceites vegetales usados (UCO) y aceites de palma, entre otros. Su posición en el sur de la península refuerza la capacidad de Hafesa para atender con agilidad las necesidades del mercado nacional e internacional.

Con las dos nuevas plantas, Hafesa alcanza los 660.000 m³ de capacidad de almacenamiento. Entre las plantas más destacadas se encuentra Petróleos Asturianos, que aporta 240.000 m³, situándose como la mayor infraestructura del grupo. Le siguen la terminal de Tancar en Cartagena, con 110.000 m³, y la de DBA Motril Port, que suma 106.527 m³.

Resto de instalaciones

La red se completa con los 90.000 m³ de DBA Ferrol Port, los 63.250 m³ de DBA Bilbao Port, los 40.000 m³ de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 m³ de la planta de DBA Ocaña.

Además de su capacidad volumétrica, estas terminales ocupan superficies que van desde los 16.239 m² de Málaga hasta los 37.344 m² de Petróleos Asturianos, reflejando una infraestructura extensa y diversificada que respalda la actividad logística del grupo.

En palabras de Diego Guardamino, CEO de Hafesa, “la incorporación de estas terminales supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. Nos permite reforzar nuestra presencia en España y ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente a nuestros clientes”.

Divesificación energética

Estas dos nuevas terminales no solo representan un aumento significativo de la capacidad de almacenamiento de Hafesa, sino que simbolizan su compromiso con la modernización y diversificación de su red logística.

La compañía consolida así su papel como operador multienergético en España, capaz de gestionar de manera integral la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles y derivados. Con esta inversión, Hafesa refuerza su objetivo de ofrecer un suministro seguro, eficiente y diversificado, alineado con las nuevas exigencias regulatorias y las tendencias de transición energética que marcan el futuro del sector.