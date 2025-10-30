Huawei Connect Europe llega a Madrid con el lema ‘All Intelligence, Greener Europe’

Huawei Connect Europe ha llegado a Madrid con el lema ‘All Intelligence, Greener Europe’. Huawei ha lanzado en Europa nuevos productos y soluciones tecnológicas diseñados para acelerar la digitalización y apoyar a las empresas en la creación de su propia infraestructura digital.

Según afirma la compañía en un comunicado, el evento se consolida como una de las principales citas del sector tecnológico en el continente, reuniendo a expertos, líderes de la industria y socios estratégicos para analizar el papel de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas en la transformación digital y ecológica de Europa.

El evento ha contado con la participación de representantes de instituciones y empresas clave, entre los que cabe citar a Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública; Ultan Mulligan, director de Estrategia de ETSI; Armin de Greiff, director de Informática del Hospital Universitario de Essen; Sebastiaan Moesman, director de Estrategia de Azerion; Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, director de Tecnología y cofundador de Wattkraft Solar GmbH; y Jing Fang, experta jefe de la Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa.

Durante su intervención, David Wang, director ejecutivo del Consejo de Administración de Huawei, destacó que “el mundo inteligente se acerca más rápido de lo que jamás imaginamos. La inteligencia artificial, el 5G y la energía verde transformarán la educación, la sanidad, las finanzas, la industria y todos los sectores”. Wang subrayó además que, en los próximos cinco años, la inteligencia artificial aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial, y señaló que la próxima década será decisiva para la doble transformación, digital y verde, de Europa. En ese contexto, reafirmó el compromiso de Huawei de seguir “en Europa, para Europa”.

Transformación digital

Por su parte, Leo Chen, vicepresidente y presidente de la Unidad de Ventas para Empresas de Huawei, reiteró la voluntad de la compañía de “impulsar la transformación digital e inteligente del continente mediante la inversión en innovación tecnológica, el fortalecimiento de ecosistemas de socios y el desarrollo del talento”. También añadió que “juntos podemos construir una Europa más inteligente y sostenible”.

Innovación

En el ámbito de la innovación, Chen destacó que Huawei ha lanzado en Europa nuevos productos y soluciones tecnológicas diseñados para acelerar la digitalización y apoyar a las empresas en la creación de su propia infraestructura digital.