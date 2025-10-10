Indra se apoya en Ficosa y Sirt para crecer en el mercado catalán gracias a dos alianzas que ha suscrito con ambas empresas para seguir avanzando también en los ámbitos de la defensa, la ciberdefensa y el espacio.

En concreto, la compañía ha firmado una alianza con Ficosa para colaborar en el ámbito de la defensa. En concreto, el acuerdo de colaboración abordará los equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia LSAS (Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero de Ficosa Inversión, Javier Pujol, han resaltado la importancia de atender las necesidades de la industria de la defensa. "Es fundamental que se aprovechen al máximo las capacidades tecnológicas de las empresas españolas para mejorar los contenidos tecnológicos y los sistemas de defensa de la industria española", han dicho.

Además, el acuerdo aporta capacidades de prototipado, industrialización y fabricación, en especial en el ámbito de la electrónica, así como la colaboración en desarrollos tecnológicos disruptivos.

Indra aporta a esta alianza sus tecnologías duales, su experiencia como tractora de la industria de defensa en grandes consorcios y su capacidad para generar empleo de calidad en todo el territorio. Solo en esta autonomía cuenta con doce sedes -siete en Barcelona, tres en Girona, una en Lleida y una en Tarragona- y más de 3.500 profesionales.

Acuerdo con Sirt

Además, la compañía ha firmado también un acuerdo de intenciones con Sirt, empresa de ciberserguridad de Barcelona, para aumentar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren en el desarrollo de sistemas avanzados dirigidos a los ámbitos de ciberdefensa y del espacio.

Los equipos multidisciplinares Indra-Sirt se centrarán en el desarrollo de productos avanzados para la gestión integral de soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa. Además, colaborarán en proyectos para reforzar las capacidades de Indra Group para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, incluyendo el entrenamiento para las mismas.

Soluciones ciber

“Este acuerdo nos permite estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber. En Indra Group ya conocíamos de primera mano a Sirt porque es uno de nuestros proveedores en Cataluña. Hemos trabajado juntos y vamos a impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas ciber están a la orden del día”, ha resaltado Ángel Escribano.