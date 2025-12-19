Indra cuenta con la colaboración de Arquimea para sus desarrollos en entornos robotizados y por ello han cerrado un acuerdo que se ha firmado hoy en las instalaciones de Torrejón de Ardoz (Madrid) y es fruto de conversaciones surgidas en el marco del II Encuentro Nacional del Ecosistema de la Innovación organizado por Indra en octubre en Madrid y al que acudieron cerca de 600 empresas, pymes, centros de investigación y universidades.

Han firmado un acuerdo de intenciones para acelerar la entrega de soluciones preparadas para operar en los nuevos entornos de operaciones, cada vez más robotizados y en los que el dominio de la información resulta crítico para la misión.

El memorando contempla la integración de la munición merodeadora desarrollada por Arquimea en la nube de combate de Indra y en su plataforma IndraMind, un motor cognitivo diseñado para potenciar la consciencia situacional y facilitar una toma de decisiones mucho más precisa y eficaz. El acuerdo también incluye la posibilidad de integrar estos sistemas en los vehículos terrestres y en los UAS de Indra.

Los sistemas merodeadores de Arquimea representan una solución tecnológica avanzada que permite mejorar las capacidades operativas y la toma de decisiones de las Fuerzas Armadas durante sus misiones.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, afirmó que “Indra avanza de esta forma en su objetivo de estrechar la colaboración con todo el tejido industrial español para sumar capacidades con las que entregar las mejores soluciones a las Fuerzas Armadas de una forma cada vez más ágil”.

Por su parte el presidente de Arquimea, Diego Fernández Infante, señaló que, “en Arquimea somos referentes en drones merodeadores en España y contamos con la capacidad industrial para fabricar miles de unidades cada año. Este acuerdo de colaboración con el líder nacional en sistemas de información y control nos permite sumar capacidades para generar un valor claramente superior al que podríamos aportar de manera individual.”

Disponer de munición merodeadora resulta crítico para asegurar la soberanía tecnológica y autonomía estratégica de nuestro ejército y aliados. Su posible integración con la nube de combate y la plataforma IndraMind, así como en los vehículos terrestres y UAS facilitaría el despliegue más rápido de nuevas capacidades combate multidominio, multiplicando su eficacia.

El acuerdo firmado refuerza la colaboración entre dos empresas españolas punteras, que desarrollan tecnologías complementarias con un fuerte grado de innovación. La capacidad para entregar sistemas completos e integrados es crucial para que nuestro país pueda optar a liderar grandes programas en Europa y para que ocupe la posición que le corresponde en la defensa del continente.

Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento.

La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 49 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Arquimea

Arquimea es una compañía tecnológica española que opera a nivel global en sectores de alta exigencia técnica, como el sector aeroespacial y de defensa y seguridad. La compañía colabora con agencias espaciales internacionales como la NASA y la ESA, ministerios de defensa y seguridad, fuerzas armadas de la OTAN y empresas líderes en el sector.

Para el sector de defensa Arquimea es especialista en sistemas merodeadores inteligentes, aviónica, robótica, drones y RPAS, así como en sistemas de información y control. En el área de espacio, es referente en la fabricación de sistemas clave para satélites y misiones llave en mano, cubriendo toda la cadena de valor, desde mecanismos, subsistemas y sistemas, como paneles térmicos, hasta el diseño y fabricación de satélites.