Indra exhibe sus novedades en el World Defence Show (WDS), todo un despliegue de tecnologías de vanguardia, diseñadas para que los ejércitos más avanzados del mundo puedan conducir operaciones multidominio y responder a las amenazas que están surgiendo en los teatros de operaciones.

La compañía global líder en los sectores de defensa, aeroespacio y tecnologías digitales avanzadas ocupará un lugar destacado en el evento que se celebra en Arabia Saudi del 8 al 12 de febrero, sus sistemas de defensa aérea, radares, vehículos aéreos multipropósito, satélites, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de ciberdefensa.

La compañía contará con una sala inmersiva en el WDS en la que mostrará con total realismo su solución AirDef, uno de los sistemas de mando y control de defensa aérea más avanzados que existen en este momento en el mercado.

En esta sala, Indra también exhibirá el sistema de consciencia cibersituacional Ecysap, una solución pionera, que está marcando el camino a la nueva generación de sistemas de ciberdefensa, así como su plataforma de inteligencia artificial IndraMind, diseñada para proporcionar protección integral a ciudadanos, territorios, infraestructuras críticas y activos estratégicos, tanto físicos como digitales.

Los visitantes que se acerquen al stand de Indra también podrán conocer de primera mano el sistema Valero, un vehículo aéreo multipropósito de nueva generación desarrollado por la compañía y preparado para portar diferentes cargas útiles, según la misión a desempeñar, llevando a cabo labores de vigilancia, guerra electrónica, comunicaciones o apoyo táctico.

Indra mostrará, igualmente, sus radares MTR (Multimission Terrestrial Radar) con tecnología Full AESA de última generación y de alta movilidad, que ofrecen una muy elevada capacidad de detección de blancos y superioridad de fuegos (Ground Based Air Defense, Weapons allocation System).

La compañía mostrará además su radar iKeeper, que puede utilizarse para vigilancia aérea o antidrón, y su radar Nemus Compact, un sistema Full AESA que se integra en sistemas de protección activa para contrarrestar drones, munición merodeadora y ataques con misiles. Los asistentes podrán conocer además las capacidades de defensa aérea de los radares de la familia Lanza 3D, que Indra ha exportado a todo el mundo y suministrado a la OTAN, un sistema con capacidades de detección de misiles balísticos tácticos (TBM) que cubre la vigilancia de todo el flanco sudoeste europeo.

Para detallar todas las ventajas que aportan estos sistemas, Francisco Jiménez, director de desarrollo de negocio de Sistemas de Defensa en Indra, ofrecerá una ponencia el martes diez de febrero sobre las “Oportunidades que brindan las tecnologías AESA como habilitadoras de capacidades avanzadas de defensa y doble uso”.

Terminales de comunicaciones por satélite

Por último, Indra dará a conocer las ventajas de sus terminales de comunicaciones por satélite y exhibirá su satélite de observación de la Tierra de alta precisión Mini4EO, especialmente diseñado para cubrir la vigilancia fronteriza, el control del entorno estratégico y el apoyo a operaciones militares en escenarios remotos. Se trata de una muestra de las capacidades en el dominio espacial de Indra, que incluyen el despliegue de constelaciones de satélites completas, que cada vez juegan un papel más importante para facilitar comunicaciones, inteligencia y posicionamiento en cualquier operación militar.

El director internacional de defensa para Asia-Pacífico, África y Oriente Medio de Indra, Enrique Lázaro, afirmó que “Indra es una de las pocas compañías de defensa del mundo capaz de entregar sistemas basados en tecnología propia para los cinco dominios de la defensa, tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio” y añadió que “nuestra apuesta por la innovación constante nos sitúa a la vanguardia y nos permite entregar sistemas adaptados a los entornos de operaciones más complejos”.

Indra mantiene una sólida posición en la región del Golfo, con instalaciones en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, y Baréin, habiendo entregado sistemas críticos de Defensa en los principales países de la región.

Indra es la multinacional española de referencia y una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio que, a través de la tecnología, protege nuestro modo de vida actual y se anticipa a las necesidades del futuro.

Su comprometido equipo de expertos, su profundo conocimiento del negocio y de las últimas tecnologías, y su capacidad única de innovación e integración de sistemas, la convierten en el socio tecnológico de confianza para las operaciones clave y la digitalización de sus clientes en todo el mundo.

Gracias a su liderazgo en grandes programas y proyectos europeos, así como a su espíritu de colaboración y estrategia de alianzas, impulsa el ecosistema industrial e innovador en estos sectores. Indra es una empresa de Indra Group que, a cierre del ejercicio 2024, registró unos ingresos de 4.843 millones de euros, con presencia local en 49 países y operaciones comerciales en más de 140 países.