Indra impulsa su estrategia industrial en Asturias y para ello se centrará en consolidar el nuevo centro de producción en Gijón y las actividades de tráfico aéreo, así como en incrementar las capacidades de ingeniería en la región y en la ampliación de la cadena de valor integrando el tejido industrial de la región.

La compañía ha presentado en Oviedo su “Plan de crecimiento y atracción de talento de Indra Group en el Principado de Asturias”. La compañía quiere convertir la región en territorio clave para su expansión industrial y tecnológica, reforzando su compromiso con la generación de empleo de calidad y estable, que prevé que alcance los 850 profesionales en 2027.

Durante el encuentro, Indra Group ha destacado la puesta en marcha de Indra Land Vehicles, su nueva unidad de negocio centrada en el sector terrestre de la Defensa, que tendrá en Asturias su principal centro de operaciones. Este despliegue se complementará con la expansión de otras líneas estratégicas como Tráfico Aéreo, Minsait y Mobility, consolidando la presencia de la multinacional en el Principado.

Indra Group prevé unas significantes necesidades de talento en la región para poder ejecutar los contratos firmados con el Ministerio de Defensa con el fin de modernizar los sistemas del Ejército de Tierra en las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, donde ya se ha recibido el primer VCR 8x8 “Dragón” para su verificación. Las previsiones contempla iniciar el montaje final en la primera mitad del año y alcanzar la plena operatividad en 2026.

Indra Group ha destacado que este plan supondrá un impacto significativo en la creación de empleo cualificado con el objetivo de convertir a la compañía en uno de los principales tractores industriales y tecnológicos de la región. Además, se potenciará la cadena de valor mediante la integración del tejido empresarial asturiano y el incremento de capacidades de ingeniería en la zona.

En el acto han participado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcadesa de Avilés, Marivi Monteserin Rodríguez, así como representantes del Ministerio de Defensa, de la Universidad de Oviedo, directores generales de instituciones públicas de Empleo y Formación, y la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens).

Por parte de Indra Group, Mari Carmen Moneva, directora general de Recursos Humanos, ha destacado que “como empresa tractora y vertebradora de la industria de defensa, aeroespacial y de tecnologías avanzadas en España, nuestro objetivo es ser también la compañía de referencia para el talento tecnológico e industrial nacional y asturiano. Los perfiles que buscamos son muy amplios, desde técnicos y profesionales altamente especializados en el ámbito tecnológico, hasta ingenieros en el área mecánica, electrónica, de producción, o de indutria 4.0; perfiles de Formación Profesional, además de otros profesionales de soporte”.

Manuel Escalante, Chief Technology Officer (CTO) de Indra Group, ha subrayado que “la inversión y el desarrollo en Indra Group se hace a través de un esquema de innovacion abierta, que se basa en la colaboración con otras compañías y con el ecosistema innovador, principalmente con más de 400 centros tecnológicos y universidades. Entre ellas, figura la Universiad de Oviedo, con la que colaboramos en el marco de una cátedra muy importante desde hace años de la que se obtienen resultados muy relevantes”.

Tejido industrial y tecnológico local

Indra Group cuenta en Asturias con una presencia sólida y diversa gracias a los profesionales que trabajan en áreas clave como Tráfico Aéreo, Defensa y Seguridad, Operaciones Tech, Minsait, Mobility, Espacio y, más recientemente, en el servicio de inteligencia artificial IndraMind.

Este ecosistema se reforzará con un ambicioso plan de crecimiento que convertirá a la compañía en uno de los principales motores industriales y tecnológicos de la región. Indra Group profundizará su colaboración con universidades, centros de formación profesional e instituciones públicas, impulsando programas conjuntos que aseguren la atracción y desarrollo del talento local.

Indra Group

Indra Group es la multinacional española de referencia y una de las principales compañías de Europa de defensa y digitalización avanzada. Tiene una posición de liderazgo en los negocios de defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo, movilidad y tecnologías transformadoras, a través de Minsait, e integra en IndraMind sus capacidades de IA soberana, ciberseguridad y ciberdefensa. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento.

La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.