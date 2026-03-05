La asesora WTW se une al colectivo de Aminer
Presta servicios de consultoría y análisis de datos a empresas para contribuir a gestionar sus riesgos empresariales y transferirlos de forma adecuada al mercado asegurador. La minería metálica andaluza exhibe músculo en la presentación del MMH 2026
La asesora WTW se une al colectivo de Aminer, la asociación española de minería metálica. La nueva socia presta servicios de consultoría y análisis de datos a empresas para contribuir a gestionar sus riesgos empresariales y transferirlos de forma adecuada al mercado asegurador, optimizar la gestión de los recursos humanos y potenciar el capital con el objetivo de maximizar el rendimiento y la toma de decisiones estratégicas.
WTW, empresa global de asesoramiento, se dedica a la mediación de seguros y soluciones corporativas que opera en las áreas de personas, riesgos y capital.
Análisis de riesgos
La compañía combina conocimiento técnico, análisis avanzado de datos y una visión integral de los riesgos para acompañar a las organizaciones en la gestión de entornos complejos, aportando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector y proyecto.
Generar sinergias
Para Aminer, la incorporación de WTW refuerza la presencia en la asociación de empresas de servicios con las que generar sinergias en áreas complementarias a la actividad minera, en este caso en relación con la gestión de riesgos, un ámbito clave para los programas de seguridad y salud.
También te puede interesar
Lo último