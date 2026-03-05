La asesora WTW se une al colectivo de Aminer, la asociación española de minería metálica. La nueva socia presta servicios de consultoría y análisis de datos a empresas para contribuir a gestionar sus riesgos empresariales y transferirlos de forma adecuada al mercado asegurador, optimizar la gestión de los recursos humanos y potenciar el capital con el objetivo de maximizar el rendimiento y la toma de decisiones estratégicas.

WTW, empresa global de asesoramiento, se dedica a la mediación de seguros y soluciones corporativas que opera en las áreas de personas, riesgos y capital.

Análisis de riesgos

La compañía combina conocimiento técnico, análisis avanzado de datos y una visión integral de los riesgos para acompañar a las organizaciones en la gestión de entornos complejos, aportando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector y proyecto.

Generar sinergias

Para Aminer, la incorporación de WTW refuerza la presencia en la asociación de empresas de servicios con las que generar sinergias en áreas complementarias a la actividad minera, en este caso en relación con la gestión de riesgos, un ámbito clave para los programas de seguridad y salud.