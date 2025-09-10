Indra instala el primer radar 3D-ASR en un buque de guerra de la Marina de la India

Indra ha instalado con éxito el primer radar 3D-ASR – Lanza-N en un buque de guerra de la Marina de la India. La aceptación e incorporación del radar en el biuque se produjo tras rigurosas pruebas en el mar, durante las cuales se desplegaron diversas plataformas navales y aéreas para evaluar su rendimiento a la hora de detectar objetivos con distinta sección radar.

La tecnológica ha realizado este encargo en colaboración conTata Advanced Systems Limited, una de las primeras empresas indias de defensa y aeroespacial.

Para apoyar la producción continua, ya se ha establecido una factoría de ensamblaje, integración y pruebas de radar en las instalaciones de Tata Advanced Systems en Karnataka, lo que permitirá acelerar las entregas.

Ana Buendía, directora de la Unidad de Negocio Naval de Indra, afirmó: “Este proyecto va mucho más allá de la entrega e instalación de radares en un gran número de buques. También nos ha permitido establecer una colaboración significativa con Tata Advanced Systems, con quienes hemos trabajado para crear una fábrica de radares en Bangalore. Esto nos proporciona ahora soporte local para producir sistemas de forma más eficiente y ofrecer un servicio más cercano al cliente”.

Sukaran Singh, director ejecutivo y director general de Tata Advanced Systems, comentó: “Nuestra colaboración con Indra refleja un compromiso compartido para fortalecer las capacidades de fabricación de radares en India. Aprovechando las sinergias locales, la experiencia técnica y una sólida cadena de suministro nacional, estamos construyendo un ecosistema sólido para tecnologías de defensa avanzadas”.

Lanza-N

El Lanza-N de Indra es uno de los sistemas de vigilancia táctica tridimensional de largo alcance más avanzados, capaz de detectar objetivos aéreos y de superficie, tanto aliados como hostiles, dentro de un espacio de cobertura determinado.

El radar es altamente eficaz en la detección de diversos tipos de drones, cazas supersónicos, misiles antirradiación, así como todo tipo de plataformas navales. Esta es la primera vez que un radar Lanza-N estará operativo fuera de España.

Tata Advanced Systems

Tata Advanced Systems Limited, una filial de propiedad total de Tata Sons, es un actor destacado en soluciones aeroespaciales y de defensa en India. Ofrece una gama completa de soluciones integradas en: estructuras y motores aeronáuticos, plataformas y sistemas aéreos, defensa y seguridad, y movilidad terrestre. La empresa cuenta con un sólido portafolio de asociaciones y empresas conjuntas con líderes globales del sector aeroespacial y de defensa, lo que la convierte en un socio clave en la cadena de suministro internacional y, en algunos casos, en proveedor único a nivel mundial para fabricantes líderes.

Con las capacidades, recursos y escala necesarios, Tata Advanced Systems está preparada para ofrecer soluciones innovadoras de extremo a extremo en toda la cadena de valor aeroespacial y de defensa, desde el diseño hasta el ensamblaje completo de plataformas, y está bien posicionada en áreas como misiles, radares, sistemas aéreos no tripulados, cañones de artillería, sistemas de mando y control, optrónica, seguridad nacional y sistemas terrestres, además de la construcción de aviones y helicópteros. (www.tataadvancedsystems.com)

Indra

Indra es la multinacional española de referencia y una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio que, a través de la tecnología, protege nuestro modo de vida actual y se anticipa a las necesidades del futuro.

Su comprometido equipo de expertos, su profundo conocimiento del negocio y de las últimas tecnologías, y su capacidad única de innovación e integración de sistemas, la convierten en el socio tecnológico de confianza para las operaciones clave y la digitalización de sus clientes en todo el mundo.

Gracias a su liderazgo en grandes programas y proyectos europeos, así como a su espíritu de colaboración y estrategia de alianzas, impulsa el ecosistema industrial e innovador en estos sectores. Indra es una empresa de Indra Group que, a cierre del ejercicio 2024, registró unos ingresos de 4.843 millones de euros, con presencia local en 49 países y operaciones comerciales en más de 140 países.