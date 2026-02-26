Isdin se hace hueco entre las marcas líderes con proyección internacional

Isdin se ha hecho un hueco entre las marcas líderes con proyección internacional al incorporarse al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), un organismo cuyo principal objetivo es fortalecer la competitividad apostando por los intangibles y la internacionalización de las marcas líderes españolas, promoviéndolas como activo estratégico para la economía y la imagen y reputación del país, especialmente fuera de sus fronteras.

La alianza integra a más de un centenar de las principales compañías españolas con marcas líderes con proyección internacional y a organismos destacados de la Administración pública. La organización promueve la colaboración público-privada en favor de la Marca España, tanto a nivel nacional como internacional.

El Con su incorporación al FMRE, Isdin –con presencia en más de 65 países y 14 filiales propias en todo el mundo– sigue impulsando su proyección internacional en línea con la Marca España, al tiempo que aporta a la organización su visión y experiencia global en el ámbito de la salud.

“Pasar a formar parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas no solo es motivo de orgullo, sino un paso natural en nuestra trayectoria como compañía global con raíces españolas. En ISDIN creemos que la fortaleza de la Marca España se construye desde la excelencia, la innovación y la capacidad de crecer internacionalmente, siempre generando impacto a través del negocio y el propósito. Por eso, contribuir a la proyección colectiva de la imagen de nuestro país en el exterior es también parte de nuestra responsabilidad”, destaca el CEO de Isdin, Juan Naya.

En esta línea, el director general de FMRE, Pablo López, dijo que "la incorporación de ISDIN al Foro de Marcas Renombradas Españolas supone un paso más en nuestro compromiso por integrar a compañías que representan la excelencia, la innovación y la proyección internacional de la Marca España. ISDIN es un referente global en su sector y su experiencia y liderazgo contribuyen sin duda a fortalecer el posicionamiento de España en el mundo”.

Internacionalización

Fundada en Barcelona en 1975, ISDIN cuenta actualmente con más de 1.800 profesionales. En estos más de cincuenta años, la compañía ha pasado de ser un laboratorio dermatológico líder en España a un referente global en fotoprotección y salud de la piel. Su crecimiento internacional ha sido exponencial en la última década, en la que la compañía ha alcanzado gran presencia en mercados como México, Brasil, Chile, Colombia, Italia y Alemania, entre otros.

A partir de ahora, la pertenencia al FMRE permitirá a Isdin contribuir activamente a iniciativas orientadas a la internacionalización y al fortalecimiento de la Marca España. Asimismo, la integración de la compañía en la organización refuerza su estrategia en materia de protección de marca y reputación corporativa.

Confianza y competitividad internacional

En un entorno global cada vez más complejo, la gestión de la propiedad intelectual y la defensa de los activos intangibles se convierten en elementos clave para garantizar la confianza y la competitividad internacional de las empresas y sus marcas.

En esta línea, a finales de 2025 la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) reconoció ISDIN como marca renombrada, una acreditación que refuerza su posicionamiento como compañía española con presencia global y sólida trayectoria reputacional.