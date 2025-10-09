Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) y Fortinet, ejemplos en el funcionamiento de redes LAN

Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) y Fortinet pueden ser considerados como ejemplos en el funcionamiento de redes LAN, según el análisis que ha realizado de este segmento el Cuadrante Mágico de Gartner.

Según la consultora, esta posición refleja no solo la capacidad de ejecución y desarrollo de productos escalables de estos proveedores, sino también su credibilidad, innovación y visión estratégica en un mercado altamente competitivo.

Las redes LAN empresariales, tanto cableadas como inalámbricas, constituyen la base de la conectividad local en cualquier organización. Estas redes permiten a usuarios, dispositivos y aplicaciones que se comuniquen de manera eficiente dentro de una empresa, garantizando la operatividad diaria. En la actualidad, este mercado está evolucionando hacia redes más inteligentes, seguras y automatizadas, impulsando la demanda de redes de IA y redes como servicio (NAS). Gartner prevé que, para 2028, el 35% de las empresas incorporarán IA en sus redes LAN, frente a menos del 10 % actual.

En el caso de Juniper Networks, la compañía se consolida por quinto año consecutivo en este informe como el proveedor con mayor capacidad de ejecución e integridad de visión. Su plataforma Mist AI, que cuenta con la IA agente Marvis Minis y con un gemelo de experiencia digital incorporado, permite ofrecer a las empresas información continua y detallada sobre el estado de sus redes.

Huawei, único proveedor no norteamericano en el cuadrante de líderes, ha sido reconocido por tercera vez consecutiva por su constante evolución en el ámbito de la conectividad de campus y su innovación en redes basadas en IA. Además, de acuerdo con la investigación de Gartner, sus planes de incorporar conceptos de Wi-Fi 8 en la actual generación de puntos de acceso Wi-Fi 7 reflejan su visión orientada al futuro y su compromiso con la evolución tecnológica.

Igualmente, HPE (Aruba) mantiene su posición como líder durante 19 años consecutivos gracias a su plataforma HPE Aruba Networking Central, integrada con OpsRamp. Esta combinación facilita la migración de sistemas, permite gestionar entornos con múltiples proveedores al monitorear de forma nativa los componentes de seguridad y red heredados y de terceros.

FortiSwitch y FortiAP

Por su parte, Fortinet repite por segundo año consecutivo como líder gracias a su porfolio de redes LAN seguras, que incluye soluciones como FortiSwitch y FortiAP.

Sistema operativo FortiOS

Estas soluciones están totalmente integradas en el marco Fortinet Security Fabric y operan bajo un único sistema operativo, FortiOS, lo que, según destaca el informe, posibilita una convergencia efectiva entre red y seguridad, garantizando protección y rendimiento en una sola plataforma.