Konecta, referente en la modernización del sector asegurador

Konecta se convierte en un referente en la modernización del sector asegurador. Con más de 25 años de trayectoria en el sector asegurador, la compañía se ha consolidado como un actor esencial, gracias a una especialización que le ha permitido intermediar más de 60 millones de euros en primas en colaboración con las principales aseguradoras y corredores del mercado ibérico. Esta trayectoria le ha proporcionado un conocimiento profundo de los procesos y del marco regulatorio, además de una comprensión avanzada de las expectativas, cada vez más exigentes, del asegurado.

El sector asegurador atraviesa una transformación profunda impulsada por la digitalización, la automatización y la IA. En este contexto, Konecta, líder mundial en transformación de la experiencia de cliente (CX) y servicios digitales, ha participado en la Semana del Seguro 2026, el evento de referencia organizado por INESE, donde ha compartido su visión sobre cómo combinar tecnología y talento para ofrecer una experiencia más ágil, eficiente y humana. La edición de este año ha clausurado sus tres jornadas en IFEMA Madrid, consolidándose como la cita ineludible del sector y superando sus propios registros históricos al reunir a más de 5.800 asistentes, cifra que bate la marca de la edición anterior.

“El sector exige hoy inmediatez, claridad y una experiencia fluida en cualquier canal. En Konecta, aportamos nuestro expertise ayudando a nuestros clientes en su transformación digital, entendiendo sus procesos y sus necesidades, y apoyándonos siempre en la tecnología para ofrecer un servicio de calidad, eficiente y satisfactorio”, afirma Francisco Rodríguez, Business Developer Manager de Konecta Digital.

Durante el encuentro, la compañía presentó distintos casos de uso centrados en dos momentos clave de la relación con el asegurado: la automatización en la gestión de partes y siniestros y la automatización comercial.

En el ámbito de siniestros, Konecta mostró cómo la IA conversacional y los canales digitales como WhatsApp o la propia web de la aseguradora permiten validar datos, acelerar la apertura de expedientes, recopilar documentación y activar servicios asociados —como asistencia o asignación de peritos— mediante comunicaciones proactivas y derivación a agentes en los casos más complejos. Se trata de un enfoque que no solo reduce tiempos de gestión, sino que mejora la trazabilidad end-to-end y la experiencia del cliente.

En el terreno comercial, la aplicación de bots con IA permite cualificar leads en tiempo real, resolver dudas de forma inmediata y contactar con el cliente en menos de un minuto desde que facilita sus datos, incluso concertando citas cuando el asesoramiento humano aporta mayor valor. La automatización, lejos de sustituir a las personas, libera tiempo para que los equipos se concentren en interacciones de mayor impacto.

“Lo que nos diferencia es que conocemos muy bien el sector y las interacciones con el cliente. Somos expertos en customerexperience y combinamos ese conocimiento con tecnología avanzada: no solo herramientas de IA, sino también procesos de automatización y robotización que optimizan toda la cadena de valor”, señala Begoña Arana, gerente comercial del sector seguros de Konecta.

Además, la compañía destacó el papel de la analítica avanzada de voz y texto para el control de calidad, el cumplimiento normativo y la detección del estado emocional del cliente, aportando una supervisión continua y basada en datos en un entorno donde la precisión y la transparencia son críticas.

Konecta mantiene una visión clara sobre la evolución del sector: anticiparse al cambio mediante el uso avanzado de la tecnología, la alineación directa con los objetivos de negocio de cada cliente y el acompañamiento en el diseño de modelos operativos más escalables, resilientes y claramente centrados en las personas.

La Semana del Seguro 2026 ha sido, un año más, el escenario idóneo para debatir sobre innovación, regulación y nuevos modelos de servicio, así como para compartir experiencias reales sobre cómo la IA y la digitalización ya están generando resultados tangibles en la industria aseguradora. En esta línea, el evento reafirma su papel como el principal termómetro del sector, ofreciendo un espacio de intercambio técnico y comercial de alto valor para todos los actores del mercado.

Konecta

Konecta es una compañía líder en la prestación de servicios y soluciones digitales de customermanagement, con más de 120.000 profesionales, que trabajan en 30 idiomas alrededor de 26 países.

La compañía ofrece soluciones end-to-end que abarcan todo el ciclo de vida de los clientes, con una oferta omnicanal integrada y digital, con el fin de mejorar la eficiencia de sus procesos y acompañar la evolución de sus servicios, incluyendo experiencia del cliente, consultoría de reingeniería de procesos, tecnologías digitales y de última generación y operaciones de clientes (Front y Back Office), entre otros.

Su capacidad para dar respuesta a la evolución de los mercados se refleja en la apuesta por la tecnología, estableciendo varios techhubs, en los que se trabaja en desarrollos de automatización, robotización, servicios digitales, Big Data e IA.

Crecimiento empresarial sostenible

La compañía apuesta por un modelo de crecimiento empresarial sostenible, mediante la implantación de prácticas de gestión sustentadas en la rentabilidad, calidad, ética, transparencia, diversidad e igualdad de oportunidades, minimizando su impacto en el medioambiente y colaborando con el desarrollo comunitario. Con sede en Madrid, genera unos ingresos globales de 2.000 millones de euros con más de 500 clientes, entre los que se encuentran las principales empresas de telecomunicaciones, energía, banca, automoción y movilidad, e-commerce y retail.