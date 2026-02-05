L’Abarset complementa con música su oferta de esquí, una apuesta que se enmarca en la transformación progresiva que experimenta el modelo de ocio de las estaciones de esquí de España y Europa, que ya no solo se articula en torno a la práctica deportiva, sino que evoluciona hacia propuestas experienciales en las que la música, la gastronomía, la socialización y la conexión con el entorno ganan peso.

El 'après-ski' L’Abarset, situado en el sector El Tarter de la estación de Grandvalira (Andorra), ha desarrollado un proyecto que integra experiencias gastronómicas y musicales para atraer a todo tipo de público, incluso a los que no practican el esquí.

Un cambio, detallan desde L'Abarset, que responde a una "nueva demanda del público", que ya no busca únicamente esquiar, sino "vivir experiencias completas y compartidas". En este contexto, el 'après-ski' deja de ser "un elemento accesorio y se convierte en una de las principales palancas de atracción de los destinos de nieve, especialmente en los Pirineos y en el sur de Europa". Un enfoque, añaden, que permite "alargar la actividad del destino y generar dinamismo social y cultural durante toda la temporada".

El caso de L’Abarset es un ejemplo de esta tendencia, con un modelo que integra música, gastronomía y experiencia como ejes centrales y que se ha consolidado como "punto de encuentro habitual durante el invierno".

Según explica Àlex Orué, responsable de L’Abarset de Ensisa, en El Tarter, “desde su concepción, L'Abarset se plantea como mucho más que una prolongación del día de esquí”, con la voluntad de crear “un centro donde la experiencia de ocio de calidad tuviera identidad propia”. En este sentido, recuerda que el proyecto se redefine a partir de la temporada 2021-2022 para convertirse en “un destino en sí mismo dentro de Grandvalira, y no solo un complemento a la actividad deportiva”.

En este sentido, pone de relieve que L’Abarset "no funciona como un complemento puntual de la jornada de esquí", sino "como un destino en sí mismo, con capacidad de atraer público local, nacional e internacional". La temporada pasada, el espacio superó los 100.000 visitantes y amplió su actividad hasta bien entrada la primavera, favorecido por las condiciones de nieve y la elevada afluencia de público.

Música como elemento diferencial

Uno de los factores clave en esta transformación es el papel de la música. En un sector en el que tradicionalmente ha tenido un rol secundario, algunos proyectos la han convertido en un elemento identitario, destacan. En el caso de L’Abarset, "la programación musical internacional y las colaboraciones con propuestas consolidadas del circuito cultural han situado la música como uno de los motores de la experiencia".

“La música es uno de los ejes vertebradores de la experiencia L’Abarset”, señala Orué, que destaca una programación “con DJs de primer nivel del panorama internacional” y colaboraciones con promotores como 'Brunch Electronik' o 'Bresh', que “generan una identidad sonora propia, reconocible y coherente”. A su juicio, esta apuesta convierte cada jornada “en una experiencia emocional y sensorial completa”.

Al mismo tiempo, remarcan que la evolución del ocio de nieve también se refleja en "una nueva forma de entender la gastronomía, dando paso a propuestas con identidad propia que permiten fidelizar al público y atraer a nuevos clientes".

En este ámbito, Orué subraya que L’Abarset apuesta por “una propuesta cuidada en todos los detalles” y una oferta gastronómica propia, concebida como parte integral de la experiencia, basada en “el producto local y de temporada en una cocina de montaña contemporánea que combina tradición y modernidad”.

Esta nueva etapa que vive el 'après-ski' incorpora, además, "una mayor sensibilidad hacia el entorno y la convivencia con el territorio". La gestión de flujos, horarios e impacto acústico, así como la coordinación con las instituciones locales, forman parte de un modelo de ocio "más consciente e integrado".

Proteger el entorno

La integración respetuosa con el entorno natural es una parte esencial del proyecto”, apunta Orué, que destaca las mejoras constantes en las instalaciones y la optimización acústica del recinto “para proteger el entorno y ofrecer una experiencia de calidad”.

De cara al futuro, el responsable de L’Abarset considera que el 'après-ski' evolucionará hacia propuestas “cada vez más inmersivas y experienciales”, con la música y la gastronomía como ejes centrales y espacios concebidos como entornos “vivos, capaces de transformarse y generar emoción”.

Este planteamiento permite "consolidar proyectos con recorrido y anticipar el futuro de un sector que ya no compite únicamente en oferta deportiva, sino en su capacidad para generar experiencias relevantes". “La clave estará en conceptos con identidad propia y narrativa clara, capaces de atraer tanto al esquiador como a un público que busca ocio de calidad en la montaña, más allá del deporte”, concluye.

Así, la tendencia apunta a que, en los próximos años, las estaciones que apuesten por este modelo experiencial tendrán "una mayor capacidad de atracción y diversificación". Y destacan que, en este caso particular, "L’Abarset se ha situado como uno de los referentes de esta evolución, mostrando cómo el ocio de montaña puede reinventarse sin perder identidad".