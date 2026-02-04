Mapfre analiza el impacto de los Fondos Next Generation en la economía española, para la que augura una tendencia de crecimiento durante 2026 y 2027.

La inflación será del 2,1% este año y del 2% el que viene, cumpliendo el objetivo fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Así lo señala el informe Panorama económico y sectorial 2026, editado por Fundación Mapfre, con previsiones para economías seleccionadas y para el sector asegurador.

La estimación de crecimiento mundial es del 3,1% en 2026 y del 3% en 2027. “El año 2026 se perfila como un período de transición frágil hacia el crecimiento potencial de la economía global. El entorno estará marcado por un crecimiento moderado y una desinflación persistente, bajo políticas de maniobra limitada”, señala el Servicio de Estudios en el informe, en el que destaca la geopolítica como eje central que reorganiza el ciclo económico y redefine las funciones de reacción de las políticas monetaria y fiscal.

Estados Unidos crecerá previsiblemente un 2,2% este año y un 1,9% el que viene, aunque Mapfre Economics destaca el deterioro de la trayectoria fiscal y su impacto potencial sobre el coste de financiación como riesgo para su economía en el corto plazo. La Eurozona también crecerá, aunque de forma más moderada: el 1,2% en 2026 y el 1,4% en 2027.

América Latina tenderá a equilibrar su crecimiento económico con la desinflación, con una mejora de su PIB del 2,1% este año y un 2,4% el que viene, en tanto que Asia Pacífico crecerá un 4,6% y un 4,5%, respectivamente. En el caso de China, el crecimiento será del 4,5% en 2026 y el 4,4% el que 2027.

Impacto en el sector asegurador

Mapfre Economics señala en el informe que el periodo 2026–2027 consolida un escenario de crecimiento de la demanda aseguradora moderado, sostenible y menos volátil. El segmento de No Vida se apoyará en una exposición robusta y la estabilización de costes siniestrales, mientras que el segmento de Vida capitalizará el entorno de tipos de interés y la mejora de los ingresos reales.

“Este panorama confirma la capacidad del mercado asegurador para expandirse a un ritmo sólido, apoyado en la estabilidad macroeconómica y financiera”, destaca.

Trayectoria equilibrada

De esta forma, se prevé que se mantenga la trayectoria equilibrada observada en 2025, con un crecimiento en las primas del segmento de los seguros de Vida del 6,1% y en No Vida del 5,4%. Para 2027, las previsiones sitúan el avance del segmento de Vida en un 6,2% y el de No Vida en un 5,3%.