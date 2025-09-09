Mapfre se incorpora al accionariado de Blue Marble, una firma que en su primera década ha lanzado y ampliado programas de seguros para comunidades desfavorecidas en 16 países, aportando resiliencia climática mediante seguros paramétricos innovadores a pequeños agricultores, trabajadores y pymes de África, Asia y Latinoamérica.

Hasta la fecha, Blue Marble ha tenido un impacto positivo en cientos de miles de personas, lo que demuestra que la colaboración público-privada puede cerrar las brechas de protección y abrir nuevos modelos de seguros inclusivos, y que el impacto social y la viabilidad comercial pueden ir de la mano.

Blue Marble, empresa insurtech de gran impacto respaldada por un consorcio de aseguradoras líderes comprometidas con la reducción de la brecha de protección de las comunidades vulnerables al cambio climático, ha anunciado hoy que Mapfre se ha convertido en el propietario más reciente tras realizar una inversión en la empresa, con lo que el consorcio cuenta ahora con seis entidades líderes en su décimo aniversario: Aspen, Grupo ASSA, Mapfre , Marsh McLennan, TransRe y Zurich Insurance Group.

Fundada en 2015, Blue Marble diseña y ofrece innovadoras soluciones de seguros paramétricos a comunidades desfavorecidas de mercados emergentes. Su plataforma tecnológica patentada impulsa estas soluciones, lo que permite una innovación continua de los productos, una rápida escalabilidad y la ampliación de la cobertura a los grupos desfavorecidos. El consorcio trabaja en colaboración con aseguradoras locales, agencias de desarrollo y actores del sector privado para proteger los medios de vida frente a los crecientes efectos del cambio climático.

«Blue Marble se fundó con el objetivo de reunir a líderes mundiales del sector de los seguros con el compromiso común de cerrar las brechas de protección de las comunidades vulnerables al cambio climático», afirma Penny Seach, presidenta del consejo de administración de Blue Marble. «La incorporación de Mapfre al consorcio refuerza tanto nuestra experiencia como nuestro alcance y sienta las bases para una nueva década de impacto e innovación», añade.

Soluciones innovadoras

«La incorporación a Blue Marble es una prolongación natural del compromiso de Mapfre con el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades que se enfrentan a mayores riesgos climáticos», comenta Miguel Rosa, miembro del consejo de administración de Blue Marble en representación de Mapfre y CEO de Mapfre RE. «Al combinar nuestros conocimientos técnicos y nuestra presencia global con el enfoque colaborativo del consorcio, Mapfre puede ampliar las soluciones innovadoras allí donde más se necesitan», apostilla.

Resiliencia climática

«La entrada de MAPFRE es un hito en nuestro décimo aniversario y una señal clara de la creciente importancia de la resiliencia climática», declara Jaime de Piniés, director general de Blue Marble. «Durante la última década, Blue Marble ha demostrado cómo las empresas aseguradoras globales, trabajando juntas, pueden lanzar productos pioneros y ofrecer protección a comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Con la incorporación de Mapfre, nuestra capacidad para ampliar estas innovaciones y cubrir las lagunas de protección se ve reforzada», asegura.