Mapfre Inversión saca al mercado un fondo monetario

Mapfre Inversión ha sacado al mercado un fondo monetario y de este modo la seguradora complementa así la gama de productos de renta fija, ofreciendo diferentes soluciones en función de las necesidades y plazos de inversión de sus clientes, tanto minoristas como institucionales.

El producto, denominado Mapfre AM Eurocash, ofrece una rentabilidad que dependerá de la evolución de los tipos de interés a corto plazo de la eurozona.

Actualmente, el Euribor a 6 meses se sitúa en el entorno del 2% y el fondo supone así una alternativa a los depósitos bancarios, Letras del Tesoro y cuentas corrientes, ofreciendo liquidez diaria, diversificación y seguridad.

El fondo, domiciliado en Luxemburgo, cuenta con un nivel de riesgo de uno sobre siete, es decir, el mínimo posible según los criterios que sigue la CNMV. Invertirá en instrumentos de renta fija denominados en euros, incluidos títulos de deuda pública o empresarial que coticen en un mercado regulado de un Estado miembro de la OCDE con una calidad crediticia de grado de inversión (máxima calidad crediticia concedida por las agencias de rating).

La duración de la cartera no será superior a los seis meses, con un vencimiento medio máximo de un año.

“En un entorno marcado por la volatilidad y la incertidumbre económica, el lanzamiento de Mapfre AM Eurocash busca ofrecer a nuestros clientes una solución segura y eficiente para gestionar su liquidez. Con un enfoque en preservación de capital y una gestión activa adaptada a las condiciones actuales del mercado, este fondo representa nuestro compromiso de proporcionar herramientas financieras sólidas que respondan a las necesidades de nuestros inversores en cualquier ciclo económico”, destaca Álvaro Anguita, CEO de Mapfre AM.

Fusión de dos fondos históricos

Mapfre ya optimizó su gama de fondos de renta fija en el arranque del año con la fusión de dos de sus fondos históricos, el Fondmapfre Renta Corto FI y Fondmapfre Fondtesoro Plus FI, en otro vehículo denominado Fondmapfre Ahorro FI, y que cuenta con un patrimonio superior a los 240 millones.

Mapfre AM, la gestora de activos del Grupo Mapfre , cerró la primera mitad del año con 39.670 millones de euros en patrimonio gestionado, lo que la consolida como la mayor gestora de activos no bancaria en España.

Beneficios

Mapfre Inversión, la sociedad matriz de Mapfre AM, obtuvo un beneficio de 25,95 millones de euros, un 19,4% más que el año anterior, y la cifra más alta en ese periodo.