Mapfre nombra a Alberto Berges como adjunto al responsable de Latam Sur Centro

La cartera de Mapfre en Latam Sur contará con Alberto Berges Rojo como nuevo CEO adjunto. En su nueva responsabilidad, el directivo asumirá la supervisión directa de todos los países de Latam Sur Centro, con la excepción de América Central, y simultaneará esta nueva función con sus actuales responsabilidades como CEO de Mapfre México.

En ambos casos reportando a Eduardo Pérez de Lema, que mantiene su puesto de CEO de la Unidad de Seguros Internacional, que engloba las operaciones de seguros de Mapfre en Latinoamérica y en EMEA.

Trayectoria

Alberto Berges Rojo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por The George Washington University, y YPP (Young Professional Program) por la London Business School.

Ingresó en Mutua Valenciana Automovilista en mayo de 2002, empresa que fue adquirida por Mapfre en 2007.

Ese mismo año se incorporó como director General de Mapfre La Seguridad (Venezuela).

En enero de 2012 regresó a España como Director General de Negocio de la División de Seguros Internacional.

En 2013 fue presidente de Mapfre Argentina, y en 2014 fue nombrado Director General Adjunto del Área Corporativa de Negocios y Clientes.

Mapfre Asistencia

En 2016 se incorporó a Mapfre Asistencia, primero como director general y Chief Operating Officer (COO) y después CEO de la Unidad de Asistencia, Servicios y Riesgos Especiales. En 2019 fue nombrado CEO de Solunion y, desde el 1 de enero de 2024 es CEO de Mapfre México.