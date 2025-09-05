Mapfre refuerza su compromiso con el sector agropecuario en la feria de Salamanca

Mapfre refuerza su compromiso con el sector agropecuario en la feria Salamaq25, que se celebrará en el recinto ferial de Salamanca, del 4 al 8 de septiembre.

En el transcurso de estos días se podrá asistir a distintas ponencias profesionales, espectáculos, exhibiciones, actividades y concursos, así como numerosas demostraciones para que los profesionales del campo puedan interactuar y conocer de la mano de los expertos la amplia variedad y novedades en este ámbito.

La aseguradora contará con un stand en la feria, en el que cerca de 500 expositores expondrán sus novedades y serán un escaparate de excepción para los profesionales del sector agrícola y ganadero.

Con la presencia en esta feria, Mapfre refuerza su compromiso con el sector agropecuario, en el que la compañía tiene sus orígenes, y en el que al cierre de 2024 contaba con más de 180.000 clientes y un volumen de primas (seguro agrario combinado y agro diverso) de 295 millones de euros.

Junto al seguro agrario, Mapfre pone a disposición de los profesionales del sector agrícola y ganadero productos de desarrollo propio adaptados a la realidad de cada explotación. Se trata de soluciones aseguradoras diseñada a medida, con coberturas que van desde la infraestructura e instalaciones hasta los equipos de ordeño, sistemas de climatización o suministro energético.

Cobertura integral

Además, la aseguradora ofrece protección para viviendas rurales, maquinaria, vehículos agrícolas y responsabilidad civil, entre otros productos, lo que permite una cobertura integral del conjunto de la actividad.

Red de oficinas

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,4 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y más de 3.100 oficinas distribuidas por todo el territorio.

A cierre de 2024, las primas en España ascendieron a 8.660 millones, con un resultado neto de 350 millones de euros.