Mónica Sandomingo será la responsable de Operaciones en DomusVi

Mónica Sandomingo será la responsable corporativa de Operaciones en DomusVi y de este modo DomusVi España refuerza su modelo operativo con un firme compromiso por la excelencia y la mejora continua para continuar siendo referente en el sector.

Con una amplia trayectoria liderando grandes redes operativas y proyectos a nivel internacional, Sandomingo se suma a la compañía para continuar reforzando un modelo asistencial innovador, sostenible y de calidad centrado en las personas, adaptado a sus necesidades y preferencias.

En su nuevo rol, Mónica Sandomingo liderará la estrategia operativa para garantizar la eficiencia y excelencia asistencial en la red de centros residenciales y servicios de atención en el domicilio del grupo, en un momento clave de crecimiento del sector, reportando directamente al CEO de DomusVi España, José María Pena. Además, desde su posición continuará dando pasos para asegurar una oferta variada de cuidados alineada con la defensa del derecho fundamental de cada persona a elegir libremente cómo y dónde ser atendida.

Sandomingo posee una sólida experiencia en el sector de los cuidados y los servicios sociosanitarios; además a lo largo de su carrera también ha ejercido funciones de alta responsabilidad en el sector retail, gestionando equipos multidisciplinares, optimizando procesos y desarrollando una visión integral de operaciones, estrategia y experiencia de cliente.

Entornos motivadores

"Me incorporo a DomusVi con una gran pasión y motivación para ayudar, desde mi posición, a afrontar el enorme desafío que supone la creciente demanda de cuidados, asegurando servicios adaptados a las necesidades de cada persona y unos entornos motivadores para los profesionales”, destaca Mónica Sandomingo.

Retos

Además, “debemos anticiparnos a los retos que tenemos por delante, consolidar nuestro crecimiento y proporcionar la mayor calidad de vida en todas las etapas, siempre poniendo a las personas en el centro con el enfoque humanista de DomusVi”.